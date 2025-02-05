LGBT’nin fonu kesildi: Küreselcilerin toplumsal dizayn aparatı USAID kapatılıyor

Donald Trump’ın Oval Ofis’e yerleşmesi sonrası ezber bozan kararlar alan ABD yönetimi, uzun yıllardır yardım faaliyeti kılıfında toplüm mühendisliği aracı olarak faaliyet gösteren ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı’nı (USAID) kapatmaya hazırlanıyor. "USAID'de israf ve kötüye kullanım derinlerde" isimli bir rapor yayınlayan Trump yönetimi, USAID’in tasfiye edilerek ABD’nin dünya genelinde LGBT derneklerine akıttığı milyonlarca dolardan tasarruf edileceğini duyurdu. Küreselcilerin toplumsal dizayn aparatı olarak faaliyet gösteren USAID, Türkiye’de de LGBT ve cinsiyetsizleştirme adına faaliyetler yürüten ve çocukları hedef alan kuruluşlara yüz binlerce dolar bağışta bulundu. Geçtiğimiz sene 72 milyar dolarlık yardımın dağıtılmasını organize eden USAID, ABD’nin uluslararası arenadaki en faal yumuşak güç unsuru olarak dikkat çekiyor. USAID’in kapatılmasıyla ABD’nin küresel sistemdeki nüfuzunu kaybedeceği ve hegemonik iddialarından vazgeçeceği değerlendiriliyor. Önceki gün ABD Dışişleri Bakanlığı’na bağlanan kurumun başına geçici olarak atanan Dışişleri Bakanı Marco Rubio’da konuya ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

MİLYONLARCA DOLARLIK LGBT DESTEĞİ

ABD yönetimi, USAID tarafından finanse edilen dış yardımların dünya genelinde harcandığı alanları açıkladı. Beyaz Saray'dan yapılan, "USAID'de israf ve kötüye kullanım derinlerde" başlıklı açıklamada, USAID'in onlarca yıldır vergi mükelleflerine hesap vermediği ve dünya genelinde LGBT kuruluşlarını finanse etmekten başka bir şey yapmadığına işaret edildi. LGBT ideolojisinin kurumsallaşmış programı DEI’nin dünya genelindeki ofislerine milyonlarca dolar yatırıldığı belirtilen açıklamada, Sırbistan DEI’ye 1,5 milyon dolar, İrlanda'da bir "DEI müzikali"nin prodüksiyonu için 70 bin dolar, Kolombiya'da "transseksüel opera" için 47 bin dolar, Peru'da "transseksüel çizgi roman" için 32 bin dolar, Guatemala'da cinsiyet değişikliği ve "LGBT aktivizmi" için 2 milyon dolar harcandığı belirtildi.

TÜRKİYE DE HEDEFTEYDİ

USAID Türkiye’de faaliyet gösteren LGBT aparatlarına da yüz binlerce dolarlık yardımda bulundu. Turuncu Derneği’ne 12 bin 536 dolar, Sosyal Politika Cinsiyet Kimliği Ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği’ne 36 bin 430 dolar, Üniversiteli Kuir Araştırmaları ve LGBTİ+ Dayanışma Derneği’ne 40 bin dolar, 17 Mayıs Derneği’ne ise 73 bin 372 dolar yardımda bulunuldu. Bu yardımlar ile Türkiye’de çocuk ve gençlere yönelik LGBT faaliyetleri fonlandı.

ABD’DEN BAĞIMSIZ HAREKET EDİYORLARDI

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, El Salvador’da bir ABD televizyonuna verdiği röportajda gündeme dair açıklamalarda bulundu. Hükümet Verimliliği Departmanı’nın (DOGE) başındaki Elon Musk’ın USAID’i "suç örgütü" olarak değerlendirdiği ve kapatılması gerektiğini savunduğu hatırlatılan Rubio, USAID’e eleştiriler yöneltti. "Temelde kendilerinin bir ABD hükümet kurumu olmadığına inanan, dışarıda olduklarını düşünen, vergi mükelleflerinin parasını ulusal çıkar için olsun veya olmasın küresel bir hayır kurumu olarak harcadıklarını düşünen bir yapıya dönüştüler" diyen Rubio, önümüzdeki süreçte kurumun ya reformlar yoluyla iyileştirileceğini ya da lağvedileceğini ifade etti.

YERİNİ DOLDURAMAZSA NÜFUZUNU YİTİRİR

100’e yakın ülkede 10 binden fazla çalışanla faaliyet gösteren USAID, ABD çıkarlarını destekleyen projelere milyarlarca dolar dağıtan bir “yumuşak güç” ajansı olarak biliniyor. USAID’i israf kurumu olarak niteleyen ABD’nin, bu yardımları keserek uluslararası arenadaki, “destek veren güç” iddialarından da vazgeçeceği değerlendiriliyor. ABD’nin dış yardımları durdurmasının nüfuz konusunda Çin’e karşı bir dezavantaja yol açıp açmayacağına ilişkin Rubio "Çin bunu (nüfus için yardım faaliyetleri) yapsın ya da yapmasın, ulusal çıkarlarımıza aykırı olan veya ulusal çıkarlarımızı ilerletmeyen şeyleri neden finanse edelim" diye sordu.

Radikal sol küreselcilerin aparatı

ABD Başkanı Trump tarafından kurulan Hükümet Verimliliği Departmanı'nın (DOGE) başına getirilen dünyanın en zengin insanı Elon Musk, sosyal medya üzerinden ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı'nı (USAID) hedef almaya devam ediyor. Sosyal medya platformu X’ten “USAID çalışanların siyasi bağışlarının yüzde 97’si Demokratlara gitti” yazan bir gönderiyi yeniden yayınlayan Musk, “Onlar radikal sol küreselcilerin bir kolu” diye yazdı. Musk daha önce USAID’in suç örgütü olduğunu ve kapatılması gerektiğini yazmıştı.







