Kanada Başbakanı Trudeau: Nice'te kiliseye saldıranlar İslam'ı temsil etmiyor

Ekonomi

Gözümüz yollarda

Nike’ın Ağrı’ya gelip üretim yapacağı haberlerinin kentteki işsizliğin azalmasına katkı sağlaması beklenirken, bu konuda henüz istenilen aşamaya gelinemedi. Ağrı TSO Başkanı Saim Alpaslan, “Nike gelecek diye mutlu olmuştuk. Burada 5 bin kişi de çalıştırsa Ağrı uçar. Bir firma geldi burada fason çalışıyor. Nike’ın burada ciddi gözle görülür bir yatırımı yok. Nike’ın ve diğer yatırımcıların Ağrı'ya gelmesini ümitle bekliyoruz” dedi.