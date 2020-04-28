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Dünya Kanadada 92 yaşındaki Asyalı adama ırkçı saldırı Marketten dışarı atıldı
AMERİKA

Kanada’da 92 yaşındaki Asyalı adama ırkçı saldırı: Marketten dışarı atıldı

Kanada’nın Vancouver kentinde 92 yaşındaki demans hastası Asyalı adam, koronavirüs salgının nedeniyle markette ırkçı saldırıya uğradı. Markettin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, market müşterisi tarafından önce sözlü tacize uğrayan yaşlı adam daha sonra marketten dışarı atıldı.

Haber Merkezi DHA
Saldırı güvenlik kamerasına yansıdı.
Saldırı güvenlik kamerasına yansıdı.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün Çin’den yayılmasının ardından dünya çapında Asya kökenli kişilere ırkçı saldırılar arttı. Benzeri bir olay da Kanada’nın Vancouver kentinde bir markette yaşandı.

  • Vancouver kentinde 92 yaşındaki demans hastası Asyalı adam, koronavirüs salgının nedeniyle markette ırkçı saldırıya uğradı. Markettin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, market müşterisi tarafından önce sözlü tacize uğrayan yaşlı adam daha sonra marketten dışarı atıldı. Markette bulunan diğer kişilerin uyarılarından çekinen 50 yaşlarında olduğu tahmin edilen saldırganın, dışarı çıkarak yaşlı adamı zorla yere oturttu.


‘NEFRET SALDIRILARINA MÜHAMAHA GÖSTERMİYORUZ’

Olay yerine gelen polis marketin güvenlik kamerasına el koydu ve görgü tanıklarının bilgisine başvurdu. Görgü tanıkları yaşlı adamın tavırlarından demans hastası olduğunu ve saldırganın yaşlı adama Asyalı olduğu için saldırdığını söyledi.

Polis tarafından yayınlanan basın açıklamasında, “Önyargı, yanlı ve nefretin neden olduğu saldırılara müsamaha göstermiyoruz. Kurbanın yaşı göz önüne alındığında bu olay daha da rahatsız edici” denildi. Polis her yerde saldırganı arıyor.

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