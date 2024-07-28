|
Dünya

Kanada'da orman yangınları geride enkaz bıraktı

Kanada'nın batısında 19 Temmuz'dan bu yana etkili olan orman yangınlarında bölgedeki araçlar ve evler de küle döndü.

09:28 - 28/07/2024 Sunday
AA
Foto: AA
Foto: AA

Jasper bölgesinde etkili olan ve Kanada'nın turistik bölgesi Jasper Ulusal Parkı'na da yayılan orman yangınları geride büyük tahribat bıraktı.



Alberta'da yaklaşık 25 bin kişinin tahliye edilmesine neden olan yangınların Jasper Ulusal Parkı'ndaki 1113 yapıdan 358'ini yok ettiği belirtildi.


Yangınlarda evini kaybeden Jasper Belediye Başkanı Richard Ireland, evinden geriye sadece anıların kaldığını, birçok kişinin aynı durumda olduğunu söyledi.



48 orman yangını devam ediyor

Yetkililer, yangınların çıkma nedeninin araştırıldığını belirterek, yangın söndürme ekiplerinin serinleyen hava ve yağışlardan faydalandığını, sıcak noktaları kontrol altına aldıklarını aktardı.


Pazartesi itibarıyla hava sıcaklıklarında yeniden artış beklendiğini kaydeden yetkililer, Alberta eyaletinde kontrol altına alınamayan 48 orman yangınının devam ettiğini bildirdi.


Kanada Başbakanı Justin Trudeau ise dün yaptığı açıklamada, Güney Afrika, Avustralya, Meksika ve Yeni Zelanda'dan itfaiye ekiplerinin Alberta ve Britanya Kolumbiyası eyaletlerinde süren yangınlara mücadelede yardıma geleceğini duyurmuştu.

#Kanada
#Orman
#Yangın
1 hour ago
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
İşten çıkmadan tazminat nasıl alınır? Milyonlarca çalışana tazminat hakkı! 15 yıl, 3600 günü tamamlayan SGK'ya koşuyor