Kanada'da orman yangınları geride enkaz bıraktı

Jasper bölgesinde etkili olan ve Kanada'nın turistik bölgesi Jasper Ulusal Parkı'na da yayılan orman yangınları geride büyük tahribat bıraktı.









Alberta'da yaklaşık 25 bin kişinin tahliye edilmesine neden olan yangınların Jasper Ulusal Parkı'ndaki 1113 yapıdan 358'ini yok ettiği belirtildi.





Yangınlarda evini kaybeden Jasper Belediye Başkanı Richard Ireland, evinden geriye sadece anıların kaldığını, birçok kişinin aynı durumda olduğunu söyledi.









48 orman yangını devam ediyor

Yetkililer, yangınların çıkma nedeninin araştırıldığını belirterek, yangın söndürme ekiplerinin serinleyen hava ve yağışlardan faydalandığını, sıcak noktaları kontrol altına aldıklarını aktardı.





Pazartesi itibarıyla hava sıcaklıklarında yeniden artış beklendiğini kaydeden yetkililer, Alberta eyaletinde kontrol altına alınamayan 48 orman yangınının devam ettiğini bildirdi.



