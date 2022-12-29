Kanada’da yoğun sis: 1 ölü

Kanada’nın Airdrie kentinin kuzeyinde etkili olan yoğun sis sonucu 14 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü.
Kanada’nın Alberta eyaletine bağlı Airdrie kentinin kuzeyinde etkili olan yoğun sis, otoyolda zincirleme kazaya yol açtı. Bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polisten yapılan açıklamaya göre 14 aracın birbirine girdiği kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı. Kazadan sonra yangın çıkarken, otoyol trafiğe kapatıldı. Saatler süren çalışmaların ardından bölgedeki trafik akışı normale döndü.
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Başkentteki durumu görüşmek üzere toplanan Ottawa Polis Kurulu, yaşananları ülke çapında ayaklanma ve Ottawa’yı da bu ayaklanmanın ortasında kalmış kuşatma altında bir şehir olarak nitelendirdi.
Ottawa Polis Kurulu Başkanı Diane Deans, yaptığı açıklamada, “Bu işgalin sekizinci günündeyiz. Şehrimiz kuşatma altında. Bu grup, hükümetin her düzeyindeki yaptırım eksikliğinden cesaret alıyor. Bu grup demokrasimiz için bir tehdittir. Gördüğümüz şey, bir Ottawa şehri sorunundan daha büyük. Bu ülke çapında bir ayaklanmadır. Bu delilik. Buna son vermek için somut bir plana ihtiyacımız var.” dedi.
Deans, protestonun Kanada’nın tüm kentlerine yayıldığına işaret ederek, “Toplumumuzdaki bu tür terörizmin bu şekilde devam etmesine izin veremeyiz” diye konuştu.
Kanada Kamu Güvenliği Bakanı Marco Mendicino da bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, protestoların yasal sınırı aşıp işgale dönüştüğüne inanıp inanmadığı sorusunu cevapladı.
Bakan Mendicino, “Kimse yasaların üstünde değil. Buna bir an önce barışçıl bir çözüm bulunmalı. İlgili unsurlar olduğunu düşünüyorum. Yakıt bidonları getiren insanları gördüğünüzde, tehdit edilmiş, taciz edilmiş ve saldırıya uğrayanları duyduğunuzda insanlar kendilerini güvende hissetmiyorlar. Bu yüzden Ottawa polisinin yaptırımları hızlandırdığını görmemiz gerçekten önemli. ifadelerini kullandı.
Ottawa Belediye Başkanı Jim Watson, şehir merkezinin kontrolden çıktığını belirterek, olağanüstü hal ilan ettiğini duyurdu.
Başkan Watson yaptığı açıklamada, protestocuların kontrolü ele geçirdiğinin açık olduğunu belirterek, Bu noktada durum tamamen kontrolden çıktı. Bizden çok daha fazlalar. Polis şefine bu faaliyetler söz konusu olduğunda çok daha çevik ve proaktif olmamız gerektiğini belirttim. şeklinde konuştu.
Ottawa polisi de olağanüstü hal yetkisine dayanarak, Göstericilere maddi destek getirmeye çalışan herkes tutuklanabilir açıklaması yaptı ve şehir merkezindeki protestoculara yakıt ve malzeme tedariki yapılmaması konusunda halkı uyardı.
ABDnin eski Kanada Büyükelçisi Bruce Heyman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABDdeki grupların birçok kişinin işgal dediği Kanadanın başkentindeki eyleme müdahale etmeyi bırakması gerektiğini belirtti.
Heyman, “ABDdeki hiçbir grup hiçbir koşulda Kanadadaki yıkıcı faaliyetleri finanse etmemelidir’’ paylaşımında bulundu
Kamyoncuların protesto eylemleri için açılan ve daha sonra durdurulan bağış kampanyasına, ABD’deki grupların büyük miktarlarda bağış yaptıkları ileri sürülmüştü.
Kanada'da kamyoncu ayaklanması: Olağanüstü hal ilan edildi
Kanada'nın başkenti Ottawa'da 29 Ocak'ta başlayan ve halen devam eden aşı karşıtı kamyoncuların eylemi, "ülke çapında ayaklanma" olarak değerlendirildi. Ottawa Belediye Başkanı Jim Watson, şehir merkezinin "kontrolden çıktığını" belirterek, olağanüstü hal ilan ettiğini duyurdu.