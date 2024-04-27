Kara operasyonu yapmadan Refah'ı yıktı

Gazze'de 35 bine yakın sivili öldüren işgalci İsrail, Gazze'nin güneyinde 1.4 milyon sivilin sığındığı Refah bölgesine saldırı hazırlığı yapıyor. İşgal devleti, Gazze'ye yönelik saldırılara başladığı Ekim ayında, yüz ölçümü 60 kilometre kare olan Refah'ı güvenli bölge ilan ederek sivilleri oraya yönlendirmişti. Buna karşılık Bloomberg'in 11 Kasım 2023 ile 28 Mart 2024 tarihleri arasında bölgeden elde ettiği uydu görüntüleri, İsrail'in Refah'ı henüz kara operasyonuna başlamadan hava bombardımanlarıyla yerle bir ettiğini gösteriyor. Bloomberg'in yayımladığı fotoğraflarda, bölgeye sığınan sivillerin kaldığı binlerce çadırın yanı sıra yıkılmış binalar ve haritadan silinmiş cadde ve sokaklar görülüyor. Haberde, işgal güçlerinin uydu görüntülerinin alındığı tarihler arasında Refah'taki sivil yerleşim birimlerinin yüzde 32'sini yıktığına işaret ediliyor.