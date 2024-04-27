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Dünya

Kara operasyonu yapmadan Refah'ı yıktı

Soykırımcı İsrail'in, 1,4 milyon insanın sığındığı Refah'ı henüz kara operasyonu başlamadan bombardımanla yerle bir ettiği uydu görüntüleriyle ortaya çıktı. Refah'a kara saldırısı konusunda ABD ile anlaşmazlık yaşayan işgalcilerin, sivilleri tahliye ettikten sonra 5 haftalık bir saldırı planladığı öğrenildi.

Dış Haberler
04:00 - 27/04/2024 Cumartesi
Güncelleme: 05:09 - 27/04/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Gazze'de 35 bine yakın sivili öldüren işgalci İsrail, Gazze'nin güneyinde 1.4 milyon sivilin sığındığı Refah bölgesine saldırı hazırlığı yapıyor. İşgal devleti, Gazze'ye yönelik saldırılara başladığı Ekim ayında, yüz ölçümü 60 kilometre kare olan Refah'ı güvenli bölge ilan ederek sivilleri oraya yönlendirmişti. Buna karşılık Bloomberg'in 11 Kasım 2023 ile 28 Mart 2024 tarihleri arasında bölgeden elde ettiği uydu görüntüleri, İsrail'in Refah'ı henüz kara operasyonuna başlamadan hava bombardımanlarıyla yerle bir ettiğini gösteriyor. Bloomberg'in yayımladığı fotoğraflarda, bölgeye sığınan sivillerin kaldığı binlerce çadırın yanı sıra yıkılmış binalar ve haritadan silinmiş cadde ve sokaklar görülüyor. Haberde, işgal güçlerinin uydu görüntülerinin alındığı tarihler arasında Refah'taki sivil yerleşim birimlerinin yüzde 32'sini yıktığına işaret ediliyor.


BEŞ HAFTA SÜRECEK

İsrail Yayın Kurulu'nun (KAN) verdiği bilgiye göre İsrail ordusu, operasyonun ilk aşamasında bölgede bulunan sivilleri tahliye etmeye hazırlanıyor. İkinci aşamasında ise işgal güçleri, bölgede olduğunu iddia ettiği Hamas liderlerini yok edip esirleri kurtarmak amacıyla beş haftalık bir kara saldırısına başlayacak.


#Refah
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#işgal
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