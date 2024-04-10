Karar baskı oluşturacak

Türkiye’nin aldığı kararla ilgili vatandaşlara görüşlerini sorduk. Ticari kısıtlamaların İsrail’e ciddi boyutta baskı oluşturduğunu kaydeden yüksek lisans öğrencisi Gazzeli Ahmet El Sultan, “Bu kısıtlamaların kitlesel bir şekilde yapılması İsrail’in ekonomisini olumsuz yönde çok fazla etkiliyor, kısıtlamalar ülkelere baskı oluşturur, bu adım da güzel bir adım bu adımlara devam edilmeli” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın saldırıları bitireceğine inandıklarını belirten El Sultan, “Oradaki insanların da Türkiye’ye karşı çok büyük umutları var. Yaşanan insanlık dramını artık dünya görmeli ve bu savaşı durdurmalı” dedi.

SEFERBERLİK BAŞLAMALI

Hanife Özcan ise “Yaşananları gördüğümüzde her gün içimiz parçalanıyor. Türkiye Cumhuriyeti çok güçlü bir devlettir. İsrail’le ticari ilişkilerimizin kısıtlanmasını doğru buluyorum” dedi. Özcan, “Cumhurbaşkanımız ömrünü Gazze davasıyla geçirmiş bir insan, onun Gazze hassasiyetini çok iyi biliyoruz. Filistin’in özgürleşmesine yönelik desteklerinin ve çalışmalarının her daim artarak devam edeceğine inanıyorum. Ticari kısıtlamalar bağlamında da bu adımların artırılması gerekiyor. Ülkemizden Gazze ile ilgili daha fazla adım bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin çabalarını takdir ediyoruz

Hamas yöneticilerinden Sami Ebu Zuhri, Hamas ile Türkiye arasındaki ilişkileri "seçkin" olarak nitelendirdi ve Türkiye'nin hem diplomatik hem insani yardım konusunda Gazze'ye verdiği destekten övgüyle söz etti. Türkiye'nin Gazze'yle resmi ve halk düzeyindeki dayanışmasını takdir eden Ebu Zuhri, "Resmi olarak Türk hükümetinin yürüttüğü diplomatik ve yardım çabaları oldukça iyi, bunu takdir ediyoruz ve bu desteğin geliştirilmesi çağrısında bulunuyoruz çünkü Gazze'yi hedef alan bir Batılı koalisyonla karşı karşıyayız." ifadelerini kullandı.











