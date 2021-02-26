Dünya Kaşıkçı cinayeti raporu CIA de Prens Selman dedi
ORTADOĞU

​Kaşıkçı cinayeti raporu​: CIA de Prens Selman dedi

Kaşıkçı cinayeti raporu : CIA de Prens Selman dedi

Amerikan istihbaratı CIA’nın raporunda, Suudi Arabistan İstanbul başkonsonlosluğunda katledilen gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın ölüm emrini Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman’ın verdiği belirtildi. CNN’de yer alan habere göre de, Suudi infaz timini taşıyan iki özel uçak, Prens bin Selman tarafından el koyulan bir şirkete ait.

Haber Merkezi Yeni Şafak
CIA katkılarıyla hazırlanan raporda, Suudi Prensin suikastı onayladığı ve muhtemelen suikast emrini de kendisinin verdiği sonucuna varıldı.
CIA katkılarıyla hazırlanan raporda, Suudi Prensin suikastı onayladığı ve muhtemelen suikast emrini de kendisinin verdiği sonucuna varıldı.

Amerikan istihbaratı tarafından hazırlanan raporda, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman’ın gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine onay verdiği bilgisinin yer aldığı belirtildi. Reuters’ın, raporun içeriğine hakim olan dört Amerikan yetkilisine dayandırdığı haberine göre, büyük ölçüde Merkezi İstihbarat Teşkilatı’nın (CIA) katkılarıyla hazırlanan raporda, Suudi Prensin suikastı onayladığı ve muhtemelen suikast emrini de kendisinin verdiği sonucuna varıldı. ABD’nin yeni başkanı Joe Biden, çarşamba günü yaptığı açıklamada raporu okuduğunu ve yakında Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz’le bir telefon görüşmesi gerçekleştirmeyi umduğunu söylemişti.

Beyaz Saray: Kaşıkçı cinayeti raporunu yakında yayınlayacağız
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Beyaz Saray: Kaşıkçı cinayeti raporunu yakında yayınlayacağız

SUİKAST TİMİNE ÖZEL JET

  • Öte yandan CNN’de yer alan bir haberde ise, Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğunda Kaşıkçı’yı öldüren Suudi infaz timini taşıyan iki özel uçağın, Veliaht Prens Muhammed bin Selman tarafından el konulan bir şirkete ait olduğu belirtildi.

CIA Kaşıkçı raporunu açıklasın
DÜNYA
CIA Kaşıkçı raporunu açıklasın

CNN’de yer alan haber, bir Suudi bakanın imzasıyla “çok gizli” ibaresiyle Washington bölge mahkemesine sunulan yeni belgelere dayandırıldı. Söz konusu belgelerin ilgili mahkemeye, Kanada’ya sığınan eski Suudi İstihbarat Subayı Saad Aljabri’nin Veliaht Prens Bin Selman aleyhinde Ağustos 2020’de açtığı dava sonucu sunulduğuna işaret edildi. Hala Toronto’da yaşadığı sanılan Aljabri, Kaşıkçı cinayetinden hemen sonra Veliaht Prens Bin Selman’ı, kendisini de infaz etmek için Kanada’ya bir ekip yollamakla suçlamıştı.

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