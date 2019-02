Kaşıkçı her yıl mezun olduğu üniversitede anılacak Kaşıkçı her yıl mezun olduğu üniversitede anılacak ABD İndiana Eyalet Üniversitesi, 1983 mezunlarından Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın anısına her yıl program yapacağını açıkladı. ISU Başkanı Curtis; "Bu kararın Kaşıkçı'nın ömür boyu süren kariyerine saygı duymak için oldukça uygun olduğuna inanıyorum." dedi.

Haber Merkezi 23 Şubat 2019, 10:50 Son Güncelleme: 23 Şubat 2019, 10:59 AA