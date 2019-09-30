Dünya Kaşıkçının nişanlısı Hatice Cengiz Trump milli hedeflerini insan haklarının önüne koydu
AMERİKA

Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz: Trump milli hedeflerini insan haklarının önüne koydu

Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, Washington Post gazetesi için 'Adalet arayışım sürüyor çok geç değil' başlıklı bir makale kaleme aldı. Kaşıkçı'nın kendisine evlenme teklifi ettiğinde, tüm bu yaşananları tahmin etmediğini belirten Cengiz, "BM raporunda, Kaşıkçı cinayetinin sorumluluğunun kimde olduğu açıkça belirtilmesine rağmen hiçbir Avrupa ülkesi, Suudi hükümetini etkileyecek önlemler almadı" eleştirisinde bulundu.

Haber Merkezi AA
Hatice Cengiz (arşiv)
Hatice Cengiz (arşiv)

Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, Washington Post gazetesi için "Adalet arayışım sürüyor çok geç değil." başlıklı bir makale kaleme aldı.

Somut adım atılmadı

Kaşıkçı'nın kendisine evlenme teklif ettiğinde ne nişanlısının kendi ülkesinin başkonsolosluğunda öldürüleceğini ne de tek başına adalet arayışına gireceğini tahmin ettiğini belirten Cengiz, "Cemal'in öldürülmesinin üzerinden bir yıl geçti. Bu süreçte, doğruyu bulmak ve adalet çağrısı yapmak için dünyayı dolaştım ancak gerçek suçluları cezalandırmaya yönelik tek bir somut adım atılmadı. Üstelik, uluslararası basının bu zulme sürekli dikkat çekmesine rağmen." değerlendirmesinde bulundu.

Trump'a eleştiri

Cengiz, ABD Başkanı Donald Trump'ı da Kaşıkçı cinayetine yeterince tepki vermemesi nedeniyle eleştirerek, Trump'ın en başından beri kendi milli hedeflerini, insan haklarının önüne koyduğunu belirtti.

  • ABD'nin Suudi liderlere desteğini sürdürdüğünü ve Kongre'nin, Suudi Arabistan'a yönelik adımlarını veto ettiğini vurgulayan Cengiz, "Trump, Kaşıkçı cinayetine verdiği tepkiyle Orta Doğu'da demokrasi ve özgürlük için mücadele edenleri terk etti. Trump, ABD Anayasası'nın dayandığı temel ilkeler olan insan hakları ve ifade özgürlüğü gibi kavramları küçümsüyor ve Amerikan değerlerini önemsiz gibi lanse ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Trump bu konuyu önemsemiyor"

Cengiz, bu yıl başında Washington'ı ziyareti esnasında Trump ile görüşmeyi umduğunu ancak talebine Beyaz Saray'dan yanıt gelmediğini belirterek, bu durumun Trump'ın konuyu önemsemediğini gösterdiğini kaydetti.

"Bu cinayet dinin, dilin ya da coğrafyanın ötesinde"

Cengiz, Suudi Arabistan'ın cinayetle ilgili birkaç kişiyi yargıladığını ancak bu sürecin, asıl suçluların üzerinden dikkati dağıtmak için kullanıldığını savunarak, "Hapse atılan şüphelilerin, bu korkunç cinayeti tek başlarına işlemedikleri aşikar" görüşünü paylaştı.

  • Kaşıkçı cinayetinin tüm dünya üzerinde etki bıraktığına işaret eden Cengiz, "Cemal'in korkunç bir şekilde öldürülmesi dinin, dilin ya da coğrafyanın ötesinde bir şey. Bu bir insanlık meselesi ve özellikle insan hakları savunucuları olduğunu söyleyen ülkeleri endişelendirmeli. Ancak BM raporunda, Kaşıkçı cinayetinin sorumluluğunun kimde olduğu açıkça belirtilmesine rağmen hiçbir Avrupa ülkesi, Suudi hükümetini etkileyecek önlemler almadı" eleştirisinde bulundu.

"Adalet arayışına devam edeceğim"

Cengiz, "Çok geç değil, ABD'nin gerçeğin yanında olacağına dair umudumu sürdüreceğim. Aynı zamanda Cemal için adalet arayışına devam edeceğim. Dünyanın dört bir yanından insanların ve hükümetlerin, benim bu arayışıma katılacağına dair umudumu da sürdüreceğim." mesajını verdi.

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Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz: Trump milli hedeflerini insan haklarının önüne koydu

Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, Washington Post gazetesi için 'Adalet arayışım sürüyor çok geç değil' başlıklı bir makale kaleme aldı. Kaşıkçı'nın kendisine evlenme teklifi ettiğinde, tüm bu yaşananları tahmin etmediğini belirten Cengiz, "BM raporunda, Kaşıkçı cinayetinin sorumluluğunun kimde olduğu açıkça belirtilmesine rağmen hiçbir Avrupa ülkesi, Suudi hükümetini etkileyecek önlemler almadı" eleştirisinde bulundu.

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