​Katar işgali Kahire’de planlandı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan ve Bahreyn’in Katar’ı işgal planını Mısır’ın başkenti Kahire’de yaptığı ortaya çıktı. Katar Başbakan İkinci Yardımcısı Abdullah bin Hamed Al-Atıyye’nin El Cezire televizyonundaki “Sıfır Mesafe” programında işgal planlarının ayrıntılarını vermesi gündeme bomba gibi düştü. Abluka ülkelerinin Katar’ı iki aşamada işgal etmeyi planladığını söyleyen Al-Attiye, “Önce kuşatacak sonra da işgal edeceklerdi. Tüm istihbarat bilgileri ve ortaya çıkan belgeler, işgal için çok önceden yapılan planları kanıtlıyor. Devlet başkanları tarafından belgelenen kanıtlar var. Kuveyt Emiri’nin ABD Başkanı ile yaptığı görüşme ve daha birçok görüşme belgelendi. Hepsi Katar’ı işgal etmeyi hedeflediklerini doğruladı” dedi.

DÜNYA BAE’den 150 uçak dolusu silah

S.Arabistan veliaht prensi Muhammed bin Selman

HEZEYAN DEĞİL GERÇEK

BAE Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Gargaş, Al-Atiyye’nin açıklamalarından sonra Twitter hesabından “Tüm bunlar Halid Atiyye’nin hezeyanları. Cevap verme gereği bile duymuyorum” paylaşımında bulundu. Gargaş’ın açıklamalarına tepkiler ise gecikmedi. Doha’da yaşayan Filistinli gazeteci Cemal Reyyan, Gargaş’a şöyle yanıt verdi: “Katar Savunma Bakanı’nın Katar işgali için hazırlanan bir plan hakkındaki açıklaması yüzde 100 gerçek ve Katar güvenlik güçleri işgal planının farkındaydı. Kahire’de toplanarak işgal bildirimini duyuracaklardı. Ancak Trump’ın telefon görüşmesi işgali durdurdu.”

OYNAT 00:00 BAE-İsrail anlaşmasının perde arkasında neler var? İsrail yönetimi ile uzun yıllardır gizli ittifak yürüten Birleşik Arap Emirlikleri, Tel Aviv'le kapalı kapılar ardında kurduğu ittifakı perde önüne taşıdı. 2010 yılından bu yana aldıkları pozisyonlarla Ortadoğu'yu kana bulayan bu iki ülke, ekonomiden sağlığa, savunmadan dış politikaya kadar her alanda ittifak kuracak. İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin son yıllarda Türkiye'nin artan bölgesel etkinliğinden duyduğu rahatsızlık biliniyor. Geçtiğimiz yıl BAE ve Suud Arabistanlı mevkidaşları ile görüşen Mossad Başkanı Yossi Cohen'in 'İran'ın gücü kırılgan, asıl tehdit Türkiye'den geliyor' sözleri hala hafızalarda. Çatışma Hattı'nın 5. bölümünde İsrail-BAE anlaşmasının perde arkasını anlattık. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

BAE veliaht prensi Muhammed bin Zayed

BAE’nin trol ordusu

Birleşik Arap Emirlikleri’nin sosyal medyadaki sahte hesap ağı da ortaya çıkarıldı. Bu şirketlerin en başında “Dot Dev” geliyor. Şeyh Haaz bin Zaid’in sayfalarını yöneten ve Emirates Haber Ajansı web sitesinin geliştirilmesinden sorumlu olan şirketin, sahte hesapları yönettiği tespit edildi. Bu hesaplarla başta Katar olmak üzere Türkiye, Kuveyt, Libya, Tunus, Cezayir ve Fas gibi ülkelerin hedef alındığı belirlendi. Twitter, BAE ve Mısır’da faaliyet gösteren “Dot Dev”e bağlı 271 sahte hesabı engelledi. Binlerce hesabın kapatılmasına rağmen saldırı diğer sahte hesaplarla devam ediyor. BAE “Dot Dev”in faaliyetlerinin kısıtlanmasından sonra sosyal medyadaki saldırılarını sürdürmek için “Xperts” ve “Dave Kirite” isimli yeni şirketler kurdu.