Dünya Katardan Gazzedeki 50 bin aileye nakdi yardım
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Katar'dan Gazze'deki 50 bin aileye nakdi yardım

Katar'dan Gazze'deki 50 bin aileye nakdi yardım

Katar, Gazze Şeridi'ndeki ihtiyaç sahibi 50 bin aileye nakdi yardımda bulundu. Aileler, Katar'ın yaptığı 100 dolar tutarındaki yardımı alabilmek için Gazze Şeridi'nde bulunan birçok kentte postane şubelerinin önünde sıraya girdi. Aylık olarak sekizinci kez yapılan yardımların, Katar'ın Gazze'ye tahsis ettiği 30 milyon dolarlık bağışın bir parçası olduğu ifade ediliyor.

Haber Merkezi AA
Katar'dan Gazze'ye nakdi yardım. (arşiv)
Katar'dan Gazze'ye nakdi yardım. (arşiv)

Katar, Gazze Şeridi'ndeki yaklaşık 50 bin yoksul aileye nakdi yardımda bulundu.

  • İhtiyaç sahibi aileler Katar'ın yaptığı 100 dolar tutarındaki yardımı alabilmek için Gazze Şeridi'ndeki birçok kentte postane şubelerinin önünde sıraya girdi.

50 bin yoksul aileye 100 dolarlık yardım

Katar Gazze'yi Yeniden İmar Komitesi Başkanı Muhammed el-İmadi, Gazze'deki 50 bin yoksul aileye 100 dolarlık yardımların ödendiğini belirtti.

Aylık olarak sekizinci kez yapılan yardımların, Katar'ın Gazze'ye tahsis ettiği 30 milyon dolarlık bağışın bir parçası olduğu ifade ediliyor.

İsrail'in yaklaşık 13 yıldır abluka uyguladığı Gazze Şeridi'nde halk, ekonomik yönden büyük sıkıntı yaşıyor.

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