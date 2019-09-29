Katar'dan Gazze'deki 50 bin aileye nakdi yardım Katar'dan Gazze'deki 50 bin aileye nakdi yardım Katar, Gazze Şeridi'ndeki ihtiyaç sahibi 50 bin aileye nakdi yardımda bulundu. Aileler, Katar'ın yaptığı 100 dolar tutarındaki yardımı alabilmek için Gazze Şeridi'nde bulunan birçok kentte postane şubelerinin önünde sıraya girdi. Aylık olarak sekizinci kez yapılan yardımların, Katar'ın Gazze'ye tahsis ettiği 30 milyon dolarlık bağışın bir parçası olduğu ifade ediliyor.

Haber Merkezi 29 Eylül 2019, 22:41 Son Güncelleme: 29 Eylül 2019, 22:43 AA