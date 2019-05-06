Katil, Gazze’yi vuruyor

Gazze'de İsrail vahşeti sürüyor. Abluka altında tutup yıllardır yarı açık cezaevine çevirdiği bölgede yeni bir katliam serisi başlatan siyonist yönetim, Gazze Şeridi'nde önceki akşam Anadolu Ajansı ofisinin bulunduğu bina da dahil onlarca noktayı yerle bir etti. Yardımeli Derneği'nin olduğu binayı da vuran işgalciler, 24 saatte 220'den fazla hedefe füze yağdırdı. Bombalarla yakılan noktalar arasında medya kurumu ve yardım derneklerinin yanında okul, sağlık kurumu ve özel hedeflenmiş sivil araçlar bulunuyor. Saldırıların sürdüğü bölgede siyonist barbarlığın bilançosu 23 şehit, 154 yaralı oldu. Şehitler arasında 14 aylık bir bebek, bebeğin hamile annesi ve bir başka hamile kadın da var.

14 aylık bu bebek, İsrail bombardımanında hamile annesiyle birlikte can verdi. Saldırılarda toplam 2 bebek ve 2 hamile kadın şehit düştü.

DEMİR KUBBE DELİNİYOR

Gazze Şeridi'nde cuma günü 'Büyük Dönüş Yürüyüşü' gösterileri sırasında keskin nişancı ateşiyle 2 İsrail askerinin yaralanmasının ardından şiddet tırmanmıştı. İsrail tarafından sivil yerleşim bölgelerine düzenlenen hava saldırılarına karşılık Gazze'den de roket atışları yapılmıştı. İsrail bu roket atışlarını gerekçe göstererek bölgede yeni bir katliama başladı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 'bombardımana devam' talimatı verirken, sözkonusu saldırılara cevap Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ile İslami Cihad'dan geldi. Filistinli gruplar, İsrail güçlerini vurmak için Gazze'den çoğunlukla Aşkelon'a doğru 500'ü aşkın füze ateşledi. Bu füzelerden yarıdan fazlası, 'Demir Kubbe' diye nitelenen İsrail hava savunma sistemlerini aşarak hedeflerine ulaştı. Tel Aviv yönetimi, 2 İsraillinin öldüğünü duyurdu. Siyonist yönetim, halkın zaruri ihtiyaçlar dışında sokağa çıkmaması ve sığınaklarda saklanmaları yönünde uyarılar yapıyor.

REKLAM

VAZGEÇMEYECEĞİZ

İsrail ve Mısır tarafından 12 yıldır abluka altında yaşam mücadelesi veren Gazze'de tarım arazileri füzelerin hedefi oldu. İsrail savaş uçakları, Gazze'deki 50'ye yakın tarım arazisi ve serayı bombaladı. Ekili alanlar ve seralar kullanılamaz hale gelirken, Filistinli gruplar 'direnişi sürdürecekleri' mesajını verdi. İsrail'in her yıl olduğu gibi Ramazan ayı öncesinde saldırıya geçtiğini söyleyen Hamas'ın Türkiye Temsilcisi Cihat Yağmur, "Direniş grupları öne sürülerek Filistin'deki sivil halk bombalanıyor. Özellikle tarım arazilerimizi ve sağlık kuruluşlarımızı vuruyorlar. Yıllardır abluka altında yaşayan bir toplumu bombalarla ve ablukalarla yıldırmaya çalışıyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz" diye konuştu.

Niye sustunuz?

Ekrem İmamoğlu - Kemal Kılıçdaroğlu

Türkiye'nin Gazze'deki kurum ve vakıflarının bombalarla doğrudan hedeflendiği saldırılara CHP tepkisiz kaldı. CHP, AA ofisinin bulunduğu binayı yerle bir eden İsrail'i saldırıdan ancak 12 saat sonra cılız bir açıklamayla kınayabildi. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, tek cümlelik beyanında, "Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Anadolu Ajansı'nın Gazze'deki bürosuna yapılan İsrail saldırısını kınıyor, Anadolu Ajansı çalışanlarına geçmiş olsun diyoruz" dedi. Müslümanları katletmeye devam eden siyonist yönetimine yönelik diğer CHP'lilerden herhangi bir tepkinin gelmeyişi dikkat çekti. Aradan 24 saat geçmesine rağmen ne CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ne de İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bebeklerin öldürüldüğü bu vahşeti kınayan bir tek mesaj yayınlamadı.

Bunlar bizi yıldıramaz

İsrail uçakları Anadolu Ajansı’nın Gazze ofisine tam 5 füze yolladı. Bina yerle bir oldu.

İsrail savaş uçaklarının Gazze'ye yönelik saldırısında, Anadolu Ajansı (AA) ofisinin de yer aldığı 7 katlı bina tamamen yıkıldı. Yıkılan bina şehrin tam merkezinde ve sivil yerleşim alanında yer alıyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından Türkçe, İngilizce ve Arapça paylaştığı mesajında, "İsrail'in Anadolu Ajansının Gazze ofisine yönelik gerçekleştirdiği saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Türkiye ve Anadolu Ajansı, tüm bu saldırılara rağmen Gazze ve Filistin'in diğer bölgelerindeki İsrail terörünü ve zulmünü dünyaya haykırmaya devam edecektir" dedi. AA Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Kazancı ise saldırılara ilişkin açıklamasında şunları kaydetti: "Çalışanların, saldırıdan kısa süre önce binayı terk etmesi can kaybını önledi. İsrail ordusunun Gazze'deki AA ofisini ve çalışanlarını doğrudan hedef aldığı son derece açık. AA'ya yapılan bu saldırı, özgür basına ve kitlelerin haber alma hürriyetine yapılmış bir saldırıdır. Bütün dünyanın bilmesini isteriz ki bu saldırılar bizi yıldıramaz. AA, Filistin'in haklı mücadelesini ve İsrail saldırganlığını tüm dünyaya aktarmaya kesintisiz devam edecek."

REKLAM

Devlet terörü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, basın özgürlüğünden bahsedenlerin AA’ya yönelik saldırıdan sonra suskunluğa büründüğüne dikkat çekti. “Basın özgürlüğünden bahsedenler bunlar değil mi? Basın özgürlüğü diye bütün dünyayı ayağa kaldıran bunlar değil mi? Peki hiç kimseden bir şey duyuyor musunuz basın özgürlüğü adına?” diye soran Oktay, devlet terörü uygulayan İsrail’in bu yaptığı eylemlerin Türkiye’nin ve AA’nın kararlılığını daha da artıracağına işaret etti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise “İsrail saldırganlığını kınıyorum. Hayatlarını kaybeden mazlum Filistinli kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum” açıklaması yaptı. İsrail’e bunun yanında bakanlar, iş dünyası ve yurt içi-yurt dışı basın meslek birliklerinden kınamalar peşpeşe geldi. Filistinli Hamas örgütü ise yayınladığı mesajda, “İsrail’in başta AA ve Yardımeli Derneği olmak üzere Gazze’de faaliyet gösteren Türk medya ve yardım kuruluşlarına yönelik işlediği suçları kınıyoruz. ABD’nin verdiği destek ve uluslararası toplumun arkadan iş çeviren tavrı gölgesinde Gazze’ye yönelik gerçek savaş suçu işlenmekte. Ancak tüm bunlar Filistin halkının iradesini sarsamayacaktır” ifadelerini kullandı.



