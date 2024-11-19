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Katil İsrail ordusu Beyrut'un güneyine hava saldırısı düzenledi: 2 kişi hayatını kaybetti

Katil İsrail ordusu Beyrut'un güneyine hava saldırısı düzenledi: 2 kişi hayatını kaybetti

14:3919/11/2024, Salı
AA
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Katil İsrail, Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor.
Katil İsrail, Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor.

Katil İsrail ordusunun, sabaha karşı Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine düzenlediği hava saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, Dahiye'deki Şiyah bölgesinde 4 katlı bir bina hedef alındı.

İsrail ordusunun silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile düzenlediği saldırının ardından 4 katlı binanın yıkıldığı, çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, söz konusu saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

İsrail'in herhangi bir uyarıda bulunmaksızın saldırdığı bölgede arama kurtarma çalışmaları tamamlandı.

İsrail, Beyrut'un şehir merkezini hedef almıştı

İsrail, son iki günde Beyrut'un şehir merkezinde sivillerin bulunduğu 3 farklı bölgeye herhangi bir tahliye uyarısında bulunmadan hava saldırıları düzenlemişti.

Ras en-Neba, Mar İlyas ve El-Balat Sokağı bölgelerine düzenlenen saldırılarda çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti.

#Beyrut
#İsrail
#Dahiye
#Şiyah

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