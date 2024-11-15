İsrail Dahiye'ye 4 hava saldırısı düzenledi

"İsrail tarafından yakın zamanda hedef alınacak Hizbullah'a ait ve onun menfaatine kullanılan tesislerin yakınında bulunuyorsunuz. Sizin ve ailenizin güvenliği için Dahiye bölgesindeki Gubeyri'de ekteki haritada belirtilen binalarla çevresindeki binaları derhal tahliye etmeniz ve en az 500 metre uzaklaşmanız gerekmektedir"