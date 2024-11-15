İsrail Dahiye'ye 4 hava saldırısı düzenledi

Lübnan medyasında yayımlanan haberlere göre hava saldırıları, Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye bölgesindeki Gubeyri'yi hedef aldı.
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee'nin saldırı tehdidinin ardından gelen şiddetli saldırılar sonrası bölgeyi toz ve duman bulutu kapladı.
X hesabından paylaşım yapan İsrailli Sözcü, Dahiye bölgesindeki Gubeyri'deki 2 noktayı işaret eden haritalar paylaşarak saldırı tehdidinde bulunmuştu.
BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.