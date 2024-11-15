Beyaz fosfor bombası geleceği de yok ediyor

İsrail, uluslararası anlaşmalara aykırı olarak sivil yerleşim birimlerini yok etmek için fosfor bombası kullanıyor. Özelikle Gazze ve Lübnan’ın güneyinde kullanılan bombalar insanlar kadar çevreye de zara veriyor. İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün yayınladığı araştırmaya göre İsrail, 8 Ekim'den itibaren Lübnan’ın güneyinde bulunan 17 beldeye beyaz fosfor bombası attı. Bombanın etkisiyle, birçok sivil, yaralanarak hastanelere kaldırıldı. Bomba atılan Lübnan beldelerinden El-Bustan’ın Belediye Başkanı, saldırı esnasında köydeki nüfusun tamamının evinde olduğunu belirtti. Belediye Başkanı, atılan beyaz fosfor nedeniyle hepsi sivil olan 25 kişinin, hastanelere kaldırıldığını, birçok sivilin göç etmek zorunda kaldığını ifade etti. Şeba köyüne yapılan beyaz fosforlu saldırılara ait görüntüleri çeken Güney Lübnanlı fotoğrafçı Ramiz Dallah ise, aralık ayındaki bir saldırıdan sonra bombalardan çıkan dumanın köyün tamamını kapladığını söyledi. Dallah, "Birçok insan köyden veya güneyden bir şey satın almaktan korkmaya başladı çünkü beyaz fosforla vurulmuş olabileceğinden korkuyorlardı” ifadelerini kullandı.





KANSER ORANLARINI ARTIRIYOR

Rejim tarafından atılan bombaların etkisini kendi ülkesi olan Suriye’de de gözlemlemiş olan Suriyeli Doktor Mehdi Davut, Yeni Şafak’a konuştu. “Beyaz fosfor kullanımının karmaşık bir etkisi vardır, sadece insanı öldürmek, sakatlamak, ciddi fiziksel yaralanmalara ve yavaş ölümlere neden olmakla kalmaz, aynı zamanda çok büyük psikolojik travma da oluşturuyor” diyen Davut, “Fosfor bombasının ve kimyasal silahların Suriye’de kullanıldığı süre zarfında Halep’te görev alıyordum. Özellikle kadınlar ve kız çocukları derilerinin erimesinden kaynaklı çok ciddi psikolojik travmalar geçiriyordu” sözlerini sarf etti. Fosfor bombasından dolayı insanların diri diri yandığını belirten doktor, “Fosforu soluyan birçok kişide kanser riski çok yüksek oluyor özellikle deri ve kan kanseri oluyorlar. Suriye’deki kanser vakaları ciddi oranda arttı. Sadece insan bedenine değil aynı zamanda toprağa da zehir saçarak bitkileri yakıyor. Aynı zamanda doğal su kaynaklarına da temas ettiği için suların zehirlenmesiyle birlikte kanser riski artıyor” diye konuştu.





İNSAN HAKLARINI İHLAL EDİYOR

Avrupa-Akdeniz İnsani Hakları İzleme Örgütü (Euro-Med) Hukuk Departmanı Müdürü Lima Bustami, Beyaz Fosforun, insan bedeninde yanıklara, kullanıldığı bölgede yangın çıkarmaya ve bölgedeki birçok çevresel felakete neden olduğu belirtti. Ancak fosforun sinyal göndermek, hedefleri belirlemek ve bölgede duman yayma amacıyla kullanılan bir mühimmat olarak kabul edildiğini belirtti. Bustami, “Uluslararası hukukta Beyaz fosforlu mühimmatların kullanımı kısıtlandırılmıştır. Örneğin sivillere karşı kasıtlı kullanımı kesinlikle yasaktır. Ancak ordular buna asla dikkat edemezler” dedi.















