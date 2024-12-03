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Katil İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde 2 bölgeye saldırı düzenledi: 9 kişi hayatını kaybetti

Katil İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde 2 bölgeye saldırı düzenledi: 9 kişi hayatını kaybetti

08:483/12/2024, Salı
AA
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Katil İsrail, Lübnan'a saldırı düzenledi. (Foto: Arşiv)
Katil İsrail, Lübnan'a saldırı düzenledi. (Foto: Arşiv)

İsrail ordusunun, 27 Kasım'da sağlanan ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde 2 bölgeye dün akşam saatlerinde düzenlediği hava saldırılarında 9 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Haris ve Taluse bölgelerine düzenlediği saldırıların ilk bilançosuna ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, Bint Cubeyl'in Haris bölgesine düzenlenen saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.

Mercayun'un Taluse bölgesine düzenlenen saldırıda ise 4 kişi ölürken, 1 kişi yaralandı.


İsrail'in ateşkes ihlalleri sebebiyle Hizbullah uyarı atışı yapmıştı

Ateşkesin 6. gününde İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılar sonucunda 1'i devlet görevlisi 2 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi yaralanmış, ülkenin kuzeydoğusundaki Hirmil'e düzenlenen saldırıda ise 1 Lübnan askeri yaralanmıştı.

Hizbullah, İsrail'in ateşkes ihlallerine işaret ederek, Kefr Şuba Tepeleri'nin İsrail işgali altında olan Ruveysat el-Alem bölgesine roketli "uyarı" atışında bulunmuş, roketlerin boş alana düştüğü açıklanmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan'da ateşkese varılmasından bu yana Hizbullah'ın ilk kez düzenlediği roket saldırısına "sert karşılık" vereceklerini açıklamış ve ardından İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde çok sayıda noktaya hava saldırısı düzenlemişti.

#İsrail
#Lübnan
#Haris
#Taluse

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