Katil İsrail'in Gazze'de öldürdüğü gazetecilerin sayısı 169'a çıktı

Katil İsrail’in Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Al Jazeera televizyonunun Gazze'deki muhabiri Enes eş-Şerif’i açıkça hedef gösterdi. 311 günden bu yana mazlum Filistinlilerin sesi olan muhabir Enes eş-Şerif’i tüm dünyanın gözü önünde ölümle tehdit etti. Ayrıca Al Jazeera televizyonu dün yaptığı yazılı açıklamada, İsrail Ordu Sözcüsü Adraee'nin Şerif'e yönelik kışkırtmasını kınayarak, bu açıklamasının sadece Şerif'in karakterine ve dürüstlüğüne yönelik bir saldırı değil, aynı zamanda gerçeği bastırmak ve Gazze'deki olayları cesurca aktaran basın mensuplarını susturmaya yönelik açık bir girişim olduğunu belirtmişti.