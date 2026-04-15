Katil İsrail'in Gazze'de sivilleri hedef aldığı saldırıda 3 Filistinli yaralandı

15:5915/04/2026, Çarşamba
AA
Devle Kavşağı yakınında bir grup sivilin hedef alındığı saldırının ardından hastaneye 3 yaralı hastaneye getirildiğini belirtti.

İsrail ordusunun Gazze kentinin güneydoğusundaki Zeytun Mahallesi'nde sivillerin toplandığı bir noktaya insansız hava aracı (İHA) ile düzenlediği saldırıda 3 Filistinli yaralandı.

Gazze kent merkezindeki El-Ehli Baptist Hastanesi yetkilileri, Devle Kavşağı yakınında bir grup sivilin hedef alındığı saldırının ardından hastaneye 3 yaralı hastaneye getirildiğini belirtti.

Görgü tanıkları da İsrail'e ait "quadcopter" tipi İHA'nın bölgedeki sivillerin üzerine bomba bıraktığını aktardı.

Gazze Şeridi'ndeki hükümet, dün yaptığı açıklamada, İsrail'in son 6 ayda 2 bin 400 ateşkes ihlali gerçekleştirdiği bildirmişti.

Açıklamada söz konusu ihlaller; sivil yerleşim yerlerine havadan ve karadan saldırılar, sivillerin öldürülmesi, sivil yapıların hedef alınması, Refah Sınır Kapısı'ndan giriş-çıkışların engellenmesi ve insani yardım geçişlerine izin verilmemesi şeklinde sıralanmıştı.



