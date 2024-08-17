Katil sürüsü İsrail Han Yunus'ta boşaltılmasını istediği binaları bombalayarak yerle bir etti

Saldırılar sonucu binalar tamamen yıkılırken, olay yerinden yoğun duman yükseldiği görüldü. Ölü veya yaralı bilgisi ise henüz verilmedi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, bugün sosyal medya hesabından yeni bir harita paylaşarak Deyr el-Belah kentinin doğusundaki bölgelerin yanı sıra Han Yunus'a bağlı El-Karara, El-Mevasi, Cela, Hamed ve Nasr bölgelerinin boşaltılmasını istemişti.





Adraee'nin paylaştığı haritada, İsrail'in "güvenli bölge" ilan ettiği ve yerinden edilen 1 milyondan fazla Filistinlinin sığındığı Mevasi'nin bazı kısımlarının da yer alması dikkati çekti.