Katiller ateşkesi yine baltaladı: İsrail'in Gazze'de bir araca düzenlediği saldırıda 4 kişi yaralandı

22:2225/10/2025, Cumartesi
AA
İşgalci İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen ara ara çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarda bulunuyor.
İsrail'in Gazze'deki Nusayrat Mülteci Kampı'na ateşkese rağmen düzenlediği saldırıda 4 kişi yaralandı. İşgalci İsrail, saldırıda İslami Cihat mensubu bir kişiyi hedef aldığını ve saldırılara devam edeceğini açıkladı.

İsrail'in ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırıda 4 kişi yaralandı.

Gazze'deki Avde Hastanesinden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda bir sivil aracı hedef aldığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu saldırıda yaralanan 4 kişinin hastanede tedavi altına alındığı kaydedildi.

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze’de ateşkes anlaşmasına rağmen sarı hattın İsrail kontrolünde olmayan tarafında kalan Nusayrat bölgesine saldırı düzenlendiği itiraf edildi.

Saldırıda İslami Cihat Hareketi mensubu bir kişinin hedef alındığı kaydedilen açıklamada, bu kişinin İsrail’e saldırı hazırlığında olduğu iddia edildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun sözde tehlikelere karşı saldırı düzenlemeyi sürdüreceği tehdidinde bulunuldu.


Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "sarı hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.


#İsrail
#Gazze
#ateşkes
#Nusayrat Mülteci Kampı
