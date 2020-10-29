Katiller sürüsü!

Karabağ’da Azerbaycan ordusu karşısında tarihinin en büyük hezimetini yaşayan Ermenistan sivilleri hedef alamaya devam ediyor. Gence’nin ardından Berde’ye düzenlenen saldırılarda 21 sivil yaşamını yitirdi. Daha önce Azerbaycan’daki sivil yerleşim yerlerine füze ile saldıran Erivan ilk kez misket bombası kullandı.

BERDE’Yİ VURDU

Ermenistan’ın, Azerbaycan’ın Berde şehir merkezine düzenlediği misket bombalı saldırıda 21 sivil yaşamını yitirdi, 40 kişi yaralandı. Ermenistan topraklarından atılan bomba, işgal altındaki Dağlık Karabağ’ın dışındaki Berde kent merkezine isabet etti.

ÇARŞI MERKEZİNE İSABET ETTİ

Azerbaycan Başsavcılığı tarafından saldırıya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Berde kentinin en yoğun olduğu çarşı merkezine misket bombasıyla saldırı düzenlediği ifade edildi. Açıklamada, saldırı sonucu 21 sivil hayatını kaybettiği, 40 kişinin de yaralandığı belirtildi. Misket bombaları Berde’nin en işlek iki kavşağında bulunan sivillere ait ev, araç ve iş yerlerine düştü.

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ÖLÜ SAYISI ARTABİLİR

Olayda bazı ev ve iş yerlerinde ciddi hasar meydana gelirken, en az 7 araç kullanılamaz hale geldi. Olay yerine ulaşan itfaiye araçları, bombaların patlaması sonucu çıkan yangını söndürdü. Kentte, olası ikinci bir saldırıya karşı güvenlik tedbirleri sıklaştırılırken, tüm kafe ve restoranlar dahil birçok işletme kapatıldı.

Yakınları hastaneye akın etti

Saldırı sonrası yaralı siviller ambulansla Berde Devlet Hastanesi’ne getirildi. Olay yerinde ve hastanede vefat eden siviller de morga kaldırıldı. Yakınlarının kaybettiğini öğrenen birçok Berdeli hastane ve morgun kapısına akın etti. Annesi, kardeşi, babasını kaybedenler, morg ve hastane kapısında fenalık geçirdi.

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Annesiz kaldım

Annesini kaybeden ve şok içinde olan Leyla Mustafeyeva, “Ben evdeydim. Annem dışarı çıktı. Birden patlama sesi geldi. Annemi göremedim. Şu anda morgda. Ben annesiz kaldım” diye konuştu. Güvenlik güçleri ve sağlık çalışanları, yaralıların ve ölenlerin panik halindeki yakınlarını yatıştırırken, hastaneye de olası bir saldırı nedeniyle kimse yaklaştırılmadı.

İntikamını alacağız

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan’ın saldırısında hayatını kaybeden Berde sakinlerinin intikamını savaş alanında alacaklarını duyurdu. Aliyev, Twitter hesabından, “Berde’de Ermenistan silahlı kuvvetlerinin füze saldırında hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. Berde sakinlerinin intikamı alınacak ve işgalcilere savaş alanında gereken yanıt verilecektir” paylaşımında bulundu.

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13 KÖY DAHA KURTARILDI

Aliyev, Azerbaycan ordusunun 13 köyü daha Ermenistan’ın işgalinden kurtardığını duyurdu. Aliyev, Twitter hesabından, “Muzaffer Azerbaycan ordusu, Zengilan’ın Birinci Ağalı, İkinci Ağalı, Üçüncü Ağalı ve Zerneli, Fuzuli’nin Mandılı, Cebrail’in Kazanzemi, Hanağabulak, Çüllü, Kuşçular ve Karaağac, Gubadlı’nın Giyaslı, Edilce ve Gılıcan köylerini işgalden kurtardı. Yaşasın Azerbaycan ordusu. Karabağ Azerbaycan’dır” paylaşımında bulundu. Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ’da 27 Eylül’de başladığı operasyonda, 4 kent merkezi, 3 kasaba ve 170 civarında köy ile bazı önemli tepeleri Ermenistan’ın işgalinden kurtarmıştı.