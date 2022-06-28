Dünya Katliam soruşturulsun İspanya-Fas sınırında 37 göçmenin hayatını kaybettiği katliama tepkiler büyüyor
AVRUPA

Katliam soruşturulsun: İspanya-Fas sınırında 37 göçmenin hayatını kaybettiği katliama tepkiler büyüyor

Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, Fas'tan İspanya'ya geçmeye çalışırken öldürülen göçmenlerle ilgili soruşturma açılmasını istedi. Muhammed, göçmenler için uluslararası hukukun yükümlülüklerinin yerine getirilmesini istedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Katliam soruşturulsun: İspanya-Fas sınırında 37 göçmenin hayatını kaybettiği katliama tepkiler büyüyor
Madrid’de sivil toplum kuruluşları katliamda İspanya’nın rolüne dikkat çeken bir protesto gösterisi düzenledi.

Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, Fas’tan İspanya’ya geçmeye çalışırken güvenlik güçlerinin insanlık dışı muamelesi sonucu hayatını kaybeden düzensiz göçmenlerle ilgili soruşturma açılması çağrısı yaptı. Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Muhammed, görüntülerin şok edici ve endişe verici olduğunu kaydetti. Ölümlerle ilgili derhal soruşturma başlatılması talebini ileten Muhammed, tüm ülkelerin, göçmenlere karşı uluslararası hukukun yükümlülüklerini yerine getirmesi ve insan haklarını gözetmesi gerektiğini vurguladı.

Öte yandan İspanya’nın başkenti Madrid’te de sivil toplum kuruluşları katliamda İspanya’nın rolüne dikkat çeken bir protesto gösterisi düzenledi. Melilla’daki Fas-İspanya sınırında 24 Haziran sabahı yaşanan olayda, Fas ve İspanya polisinin organize saldırısı sonucu çıkan arbedede en az 37 göçmen yaşamını yitirmiş, yüzlercesi de yaralanmıştı.

İspanya sömürü altında tuttuğu Kuzey Afrika'daki Melilla kentinde 37 göçmeni katletti: Başbakan polislere teşekkür etti
DÜNYA
İspanya sömürü altında tuttuğu Kuzey Afrika'daki Melilla kentinde 37 göçmeni katletti: Başbakan polislere teşekkür etti

Katliam için polislere teşekkür etti: İspanya Kuzey Afrika'daki Melilla kentinde göçmenlere ateş açtı
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Katliam için polislere teşekkür etti: İspanya Kuzey Afrika'daki Melilla kentinde göçmenlere ateş açtı
İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Melilla kentine Fas sınırından geçmeye çalışan yüzlerce göçmen, İspanyol polisinin sert müdahalesiyle karşılaştı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre göçmenlerin üzerine ateş açan polis, en az 37 göçmenin ölümüne neden olurken, bölgeden gelen görüntüler kan dondurdu. Öte yandan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in, Melilla'ya girmeye çalışırken öldürülen sığınmacılar için İspanyol polisine teşekkür etmesi büyük tepki çekti.

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