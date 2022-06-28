Katliam soruşturulsun: İspanya-Fas sınırında 37 göçmenin hayatını kaybettiği katliama tepkiler büyüyor

Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, Fas’tan İspanya’ya geçmeye çalışırken güvenlik güçlerinin insanlık dışı muamelesi sonucu hayatını kaybeden düzensiz göçmenlerle ilgili soruşturma açılması çağrısı yaptı. Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Muhammed, görüntülerin şok edici ve endişe verici olduğunu kaydetti. Ölümlerle ilgili derhal soruşturma başlatılması talebini ileten Muhammed, tüm ülkelerin, göçmenlere karşı uluslararası hukukun yükümlülüklerini yerine getirmesi ve insan haklarını gözetmesi gerektiğini vurguladı.

Öte yandan İspanya’nın başkenti Madrid’te de sivil toplum kuruluşları katliamda İspanya’nın rolüne dikkat çeken bir protesto gösterisi düzenledi. Melilla’daki Fas-İspanya sınırında 24 Haziran sabahı yaşanan olayda, Fas ve İspanya polisinin organize saldırısı sonucu çıkan arbedede en az 37 göçmen yaşamını yitirmiş, yüzlercesi de yaralanmıştı.

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DÜNYA İspanya sömürü altında tuttuğu Kuzey Afrika'daki Melilla kentinde 37 göçmeni katletti: Başbakan polislere teşekkür etti