Katliam yılı

Geride kalan 12 ay boyunca en büyük müslüman katliamlarının yaşandığı Suriye’nin Rakka, Irak’ın Musul ve Telafer kentleri ile Arakan’a bağlı Mundav, Akyab ve Raydung oldu. Musul ve Rakka’ya yönelik 2017 yılında gerçekleşen saldırılarda günlük ortalama 55 ila 80 ton arasında bomba kullanan Pentagon güçlerinin kara ve hava bombardımanlarında ölen sivil sayısı 38 bin. Suriye rejimi, İran destekli Şii milisler ve Rus ittifakının ortak saldırılarında ise 49 bin sivil hayatını kaybetti.

ARAKAN’DA 25 BİN ŞEHİT

Binlerce sivil kaybın yaşandığı bir diğer coğrafya ise Myanmar’a bağlı Arakan bölgesi oldu. Budist çetelerin vahşi saldırıları sonucu 25 bin Rohingya’lı Müslüman şehit oldu. Mundav, Akyab ve Raydung şehirlerinde yoğunlaşan saldırılar sebebi ile 1,5 milyon Müslüman zorlu koşulllar altında ülkeyi terk etti. Farklı coğrafyalarda Müslümanlara yönelik saldırı dalgasında yaralanan sivil sayısı ise 300 bini aştı.

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Doğu Gutalı 2 yaşındaki Kasım Kahveci de annesini kaybedip ağır yaralanan Kerim bebeğin kaderini yaşıyor. Bombalara anne kucağında yakalanan ve öksüz kalan minik Kasım, ağız ve burun bölgesinden ağır yaralandı.

BOMBARDIMAN 3 KATINA ÇIKTI

Afganistan’da 2001 yılından başlayarak işgalci güç durumunda ki ABD, Donald Trump’ın seçilmesi sonrası bu ülkeye yönelik bombardıman sayısını 3 katına çıkardı. Pentagon tarafından yayınlanan raporda, Afganistan’da 2 bin 400 hava saldırısı yapıldığı açıklandı. Aynı raporda 2016 yılında gerçekleşen bombardıman sayısının ise bin 72 olduğu belirtildi. Afganistan geneline yönelik ABD saldırılarında ölen Afganlı sayısı bin 300’ü aştığı kaydediliyor.

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Taşeron örgütlerle işgal ve yağma

Başta Suriye olmak üzere İsrail, Mısır, Bangladeş ve ABD zindanlarında katledilen sivil Müslüman sayısının ise 3 bin olduğu kaydediliyor. Esed yönetiminin 5 yıldır kuşatma altında tuttuğu beldelerde açlık ve tıbbi yetersizlikler nedeni ile bir yılda ölenlerin sayısı ise 170 olarak belirtiliyor. 2017 yılı katliam tablosunda çarpıcı bir başka unsur ise öldürülen Müslüman sivillerin yüzde 55’inin kadın ve çocuklardan oluşması.

Batılı ittifakın yeni haçlı saldırıları olarak değerlendirilen işgal ve yağma sürecinde DEAŞ, PKK-PYD ve Boko Haram gibi taşeron örgütler eliyle katledilen sivil sayısı ise 8 bini aştı. Suriye ve Irak’ta batılılar adına faaliyet gösteren PKK bu alanda en fazla sivil katleden örgüt oldu. Suriye İnsan Hakları Ağı tarafından hazırlanan raporda, Deir ez Zor, Rakka ve Halep kırsalında ABD desteği ile girdiği beldelerde sivil katliamı yapan PYD’nin 4 binden fazla sivilin ölümüne sebep olduğu ve yine DEAŞ’ın 2017 yılı içerisinde 800 sivili katlettiği bilgisine yer veriliyor. Dünya genelinde 2017 yılı içerisinde müslüman katliamının sürdüğü bir diğer ülke ise İsrail oldu. Siyonist rejim Gazze başta olmak üzere düzenlediği hava ve kara saldırılarında en az 150 Müslümanı şehit etti. ABD ve İsrail’in paravan örgütleri tarafından düzenlenen terör saldırılarında ise 700’den fazla Müslüman yine bu yıl içerisinde öldürüldü.