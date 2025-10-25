Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Katolik Kilisesi'nde istismar belgelendi: Binlerce mağdurun çoğunluğunu çocuklar oluşturuyor

Katolik Kilisesi'nde istismar belgelendi: Binlerce mağdurun çoğunluğunu çocuklar oluşturuyor

22:3125/10/2025, Cumartesi
AA
Sonraki haber
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İtalya'da Katolik Kilisesi’ne bağlı 1106 rahibin cinsel istismar vakalarına karıştığı ve çoğunluğunu çocukların oluşturduğu mağdur sayısının 4 bin 625 olduğu açıklandı. İstismar Mağdurları Ağı’nın 2025 raporunda, hukuki süreçlerin yavaş ilerlediği ve Kilise’nin vakaları ele almakta zorlandığı vurgulandı.

İtalya'da, İstismar Mağdurları Ağı'nın (Rete l'Abuso) raporunda, Katolik Kilisesi’ne bağlı yaklaşık 31 bin aktif rahipten 1106’sının istismar vakalarına karıştığı, toplam mağdur sayısının 4 bin 625 olduğu bildirildi.

Ülkede Katolik Kilisesinin cinsel istismar hadiseleriyle mücadelede öne çıkan derneklerden olan İstismar Mağdurları Ağının 2025 yılı raporu dün basınla paylaşıldı.

Mağdurların ifadelerine, basına yansıyan vakalara ve yargı kararlarına dayandığı belirtilen raporda, 2000 yılından bu yana İtalyan Katolik Kilisesi’ne bağlı yaklaşık 31 bin aktif rahipten 1106’sının istismar hadiselerine karıştığı kaydedildi.

Raporda, toplam mağdur sayısı 4 bin 625 olarak verilirken, bunların 4 bin 451'inin çocuk olduğu belirtildi.

İstismar Mağdurları Ağı Başkanı Francesco Zanardi, raporlarıyla alakalı basına yaptığı açıklamada, istismar faillerinin yargılanması ve cezalandırılması gibi hukuki süreçlerin son derece ağır ilerlediğini kaydetti.

Vatikan’ın Çocukları Koruma Komisyonu’nun 16 Ekim’de yayımladığı ikinci yıllık raporda, İtalya’daki 226 piskoposluktan yalnızca 81’inin 5 yılda bir yapılan ankete yanıt verdiği belirtilmişti. Raporda, İtalyan Katolik Kilisesi’nin özellikle din adamlarının karıştığı cinsel istismar vakalarını ele almakta zorluk yaşadığı vurgulanmıştı. Komisyonun bu eleştirel raporu kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı.

Mayıs ayında Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri olarak seçilen Papa 14. Leo, 20 Ekim'de ilk kez cinsel istismar mağdurlarıyla bir görüşme yapmıştı. Papa 14. Leo, 23 Ekim'de Filipinler'deki Ulusal Koruma Konferansı'na gönderdiği mesajda, "Kilise'de hiçbir tür istismara hoşgörü gösterilmemesi gerektiği yönündeki çağrımı yineliyorum." ifadesini kullanmıştı.

Cinsel istismar hadiseleri, Katolik Kilisesi'nin başını ağrıtan sorunlardan biri olarak öne çıkıyor.


#İtalya
#Katolik kilisesi
#papaz
#rahip
#istismar
#çocuk
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
POMEM başvuruları ne zaman, başladı mı, POMEM başvuru kılavuzu yayınlandı mı?