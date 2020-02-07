Dünya Kayıp çocuklar Interpolde
AVRUPA

Kayıp çocuklar Interpol’de

Avrupa’da sayısı 100 bini bulan kayıp göçmen ve mülteci çocuğun bulunması ve buna yenilerinin eklenmemesi için Türkiye’nin önerilerini içeren bir rapor Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinde kabul edilerek karar haline dönüştü.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

AK Parti İstanbul Milletvekili ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Üyesi Serap Yaşar’ın hazırladığı raporda çocukların hiçbir şekilde gözaltına alınmaması, aileleriyle birlikte kalmalarının sağlanması ve Interpol bültenlerine dâhil edilmeleri önerildi. AKPM’de kabul edilen raporun bundan sonra Avrupa’da alınacak kararlara referans olacağı belirtiliyor. İşte o raporda dikkat çeken ifadeler:

  • * Çocuk göçmenlerin temel ihtiyaçları karşılanmalı ve çocuklar hiçbir şekilde gözaltına alınmamalı.
  • * Mülteci ve göçmen çocukların mümkün olduğunca aileleriyle birlikte kalması sağlanmalı.
  • * Ebeveynlerine, aile üyelerine ve arkadaşlarına, bir çocuk mülteci veya göçmen kaybolduğunda çocuk koruma hizmetleri ve polise başvurmak için gerekli olan bilgilendirmeler yapılmalı.
  • * Göçmen ve mülteci çocukların kaybolma durumlarıyla ilgili araştırmalar desteklenmeli.
  • * Polis ve adli makamlar arasındaki uluslararası işbirliği, çocuk mültecilerin ve göçmenlerin ortadan kaybolmasını önlemek amacıyla arttırılmalı. Kaybolan çocuk mülteci ve göçmenler, Interpol’ün sarı bültenlerine dâhil edilmeli ve Schengen Bilgi Sisteminde ihbar konusu yapılmalı.

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