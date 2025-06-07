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Kefenleri bayramlık oldu: Gazze’de hayatta kalmak artık bayram

Kefenleri bayramlık oldu: Gazze’de hayatta kalmak artık bayram

Resul Ekrem Şahan
Resul Ekrem Şahan
04:007/06/2025, Cumartesi
G: 7/06/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Arşiv.

Tam muhasarada hayata tutunmaya çalışan 2,3 milyon Filistinli, sadece üzerlerine düşen bombalarla değil, açlık, susuzluk ve sürekli yerinden edilme tehdidiyle karşı karşıya. Türkiye'de eğitim gören Filistinli öğrencilerden Yeni Şafak'a konuşan Besan el-Afifi, Gazze’de çocukların bayramlık yerine kefen giydiğini dile getirdi. El-Afifi, "Çocuklar, boş yardım kazanlarının etrafında kalan kırıntıları toplarken ellerini yakıyor; en temel insan haklarından bile mahrumlar. Açlığın ve yoksulluğun en acı yüzü” dedi.

Gazze soykırım altında en acı bayramını yaşıyor. Terör devleti İsrail her gün çoğu kadın ve çocuk en az 100 Gazzeliyi öldürüyor. Tam abluka altında hayata tutunmaya çalışan 2,3 milyon Filsitinli, sadece üzerlerine düşen bombamalarla değil, açlık, susuzluk ve sürekli yerinden edilme gibi yaşamsal tehditlerle karşı karşıya. Türkiye'de eğitim gören Filistlinli öğrenciler ailelerinin her an yaşadığı dehşeti Yeni Şafak'a anlattı. Gazzeli öğrenci Besan el-Afifi, ülkesinde savaşın başlamasıyla birlikte bayramların anlamının kökten değiştiğini anlattı. Daha önce Türkiye’deki gibi bayramların sevinç ve mutluluk kaynağı olduğuna dikkat çeken El-Afifi, “Bir zamanlar aileler bir araya gelir, komşular ziyaret edilir, bayram coşkusu sokaklara taşardı” diye konuştu.

SADECE HAYATTA KALMAYA ÇALIŞIYORLAR

El-Afifi, “Ama bugün, Gazze’de bayram bir cehenneme dönüştü. İnsanlar yerinden edildi, evler yıkıldı, çoğu aile küçük çadırlarda yaşam mücadelesi veriyor. Artık ne bayram ziyaretleri var ne de ikramlık tatlılar; sadece hayatta kalma savaşı” dedi. İsrail’in bombaları altında çocukların bayramlık yerine kefen giydiğini dile getiren El-Afifi, "Gazze’de çocuklar boş yardım kazanlarının etrafında kalan kırıntıları toplarken ellerini yakıyor; en temel insan haklarından bile mahrum kalıyorlar. Açlığın ve yoksulluğun en acı yüzü gözler önüne seriliyor” şeklinde konuştu.

NEKBE BİR DAHA OLMAZ SANIYORDUK

Usame Kandil de, “7 Ekim 2023’ten bu yana yaşadığımız dördüncü bayram olacak. Bu günlerin gölgesinde bayramı düşünürken aklıma ‘Ey Anne, Bayram Bana Uğrarsa’ adlı Filistin türküsü geliyor” dedi. Kandil, Filistin'in 1948'te işgal edildiği büyük felakete (Nekbe) gönderme yaparak “Filistin hâlâ işgal altında ve her gün yeni zorluklarla karşılaşıyoruz; fakat ‘Nekbe’deki terk edilmişlik ve onun seviyesinde bir tehcir daha yaşanmaz’ diye düşünmüştüm. İnsanlık atılım yaptı; iletişim çağındayız ve her şeyi canlı izliyoruz. Böyle bir dünyada, hele İslâm âlemi sessiz kalamaz diye ummuştum. Fakat zaman geldi ve Gazze’de yakın tarihte benzeri görülmemiş bir soykırıma tanıklık ediyoruz. ‘Bu kadarı olmaz’ dediğimiz her şey, fazlasıyla yaşandı” değerlendirmesini yaptı.

SOYKIRIMLA ÜZERİMİZE AĞIR PERDE DÜŞTÜ

Vatanlarından uzakta geçirdiği bayramlardaki hissiyatını da paylaşan Kandil, “Biz Türkiye’deki Filistinliler, insanların köylerine gidişini izlerken uzaklardaki ailelerimizi hatırlıyoruz. Görüntülü aramalarla saatlerce konuşuyor, mesafeler bizi ayırsa da aynı hissi paylaşıyoruz. Komşulara, dostlara gidip bayram sevincini paylaşırdık. Ama soykırım başladığından beri ağır bir perde düştü. Filistinlilerle bir araya geldiğimde yüzlerindeki ifadeler çok değişti” cümlelerini sarf etti.

Katliam bayramda da sürdü

  • Gazze'de 7 Ekim 2023'ten beri 54 bin 300'ü aşkın Filistinliyi öldürerek, 123 binden fazla Filistinliyi yaralayan ve binaların yüzde 90'ını yıkan İsrail ordusu, Kurban Bayramı'nın ilk gününde de saldırılarını sürdürdü. İşgal güçlerinin, Kurban Bayramı'nın ilk gününde düzenlediği saldırılarda 31 Filistinli daha hayatını kaybetti. Gazze'nin güneyindeki Han Yunus bölgesine yoğunlaşan hava bombardımanlarına topçu birlikleri de karadan ateş açarak katıldı. Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye'de ise İsrail ordusunun bir eve düzenlediği bombardımanda 9 kişi yaşamını yitirdi.


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