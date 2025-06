Kefenleri bayramlık oldu: Gazze’de hayatta kalmak artık bayram

Gazze soykırım altında en acı bayramını yaşıyor. Terör devleti İsrail her gün çoğu kadın ve çocuk en az 100 Gazzeliyi öldürüyor. Tam abluka altında hayata tutunmaya çalışan 2,3 milyon Filsitinli, sadece üzerlerine düşen bombamalarla değil, açlık, susuzluk ve sürekli yerinden edilme gibi yaşamsal tehditlerle karşı karşıya. Türkiye'de eğitim gören Filistlinli öğrenciler ailelerinin her an yaşadığı dehşeti Yeni Şafak'a anlattı. Gazzeli öğrenci Besan el-Afifi, ülkesinde savaşın başlamasıyla birlikte bayramların anlamının kökten değiştiğini anlattı. Daha önce Türkiye’deki gibi bayramların sevinç ve mutluluk kaynağı olduğuna dikkat çeken El-Afifi, “Bir zamanlar aileler bir araya gelir, komşular ziyaret edilir, bayram coşkusu sokaklara taşardı” diye konuştu.