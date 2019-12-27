Kızılay 22 milyon insana umut oldu

Türkiye’nin yardım elini dünyaya ulaştıran Kızılay, dün gerçekleştirdiği toplantıda başta yurtiçi ve yurtdışındaki faaliyetlerinin 2019 yılı değerlendirmesi ve 2020 hedeflerini paylaştı. İnsani yardıma ihtiyacın her geçen gün arttığını belirten Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, 2019 yılında 2018’de verilen birçok sözün yerine getirildiğini söyledi. Kızılay milletimizin merhamet çınarı ve amiral gemisi diyen Kınık, “2019 yılında 22 milyon 324 bin 600 insana yardım ettik. Gelecek yıl 25 milyon insana ulaşmayı planlıyoruz. Bu yardımlardan 7 milyonu dünya vatandaşı, geri kalanı bizim kendi vatandaşımız oldu. 2019’da en çok sosyal projelerde yer aldık” dedi.

Kerem Kınık

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Fotoğraf: Arşiv

EĞİTİM SEFERBERLİĞİ

2019 yılında 816 bin insana güvenli yaşam eğitimleri verdiklerini belirten Kınık, “Üniversiten sonra yaşadığımız ömür için 20 yıllık eğitim yetmiyor. Yaşam boyu eğitimi topluma kazandırarak çalışmalarımızı yürüteceğiz. 2019’da ağırlıklı olarak afet eğitimi gerçekleştirdik. 2020 yılında imam, öğretmen, toplum liderlerine düzenli olarak bu eğitimleri vereceğiz. Bir eğitim seferberliği başlatıyoruz. Müdahale etme hakkı olan sertifikalı eğitimler olacak” ifadelerini kullandı. Kızılay öte yandan 22 bin 156 öğrenciye, 19 milyon 633 bin 575 lira eğitim bursu verdi. 2020’de ilave 10 bin öğrenciye 40 milyon lira burs vermeyi hedefliyor. 2020’de ilk defa merhaba okul desteğiyle 100 bin aileye 40 milyon ayrılacak” diye konuştu.

LİBYA VE KKTC’DE KAPASİTE ARTTIRILACAK

2018’de 71 ülkede 7 milyon 900 kişiye ulaştıklarını söyleyen Kınık, “Yeni yılda 81 ülke’de 8 buçuk milyon insana ulaşmayı planlıyoruz. Delegasyon sayılarımızı da arttıracağız. Özellikle iç savaşın devam ettiği Libya’ya ara ara yardımlarımız sürüyordu. Ama artık kapasitemizi arttırarak yardım gücümüzü daha çok yayacağız. Artan afet ve mülteci riskini de göze alarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki kapasitemizi de arttırarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi. Kınık, “Ülkemizde 5 Milyonu aşkın mültecinin yaralarını sarmaya çalıştık. 296 milyon liralık desteğimiz oldu. Bunların yanı sıra 4 bin dosya takip ediyoruz. Parçalanmış aileleri Kızılhaç ve Kızılay ile ortak olarak birleştiriyoruz” şeklinde konuştu.

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Jeodezik çadır envanterde

Jeodezik çadır

Toplantıda Kızılay’ın yeni jeodezik çadırı da tanıtıldı. Envanterlerine yeni giren jeodezik çadırlarının Kızılay’ın klasik en ağır iklim şartlarına dayanıklı, afet çadırlarından farklı olduğuna dikkat çeken Kınık, “Bu çadırlar biraz daha hafif diyeceğimiz bir çadır tipi. Tamamen sentetik malzemeden oluşturuluyor ve geri dönüşüme müsait bir tekstil malzemesinden yapılıyor. Rüzgar gibi ağır kış şartlarına veya tropikal yağmur şartlarına dayanıklı bir çadır” dedi. Kınık, 5 kişilik bir aileyi içinde barındırabilecek olan ve 22 metrekare büyüklüğündeki çadırın maliyetinin daha düşük olduğunu söyledi.

Türkiye İdlib’deki katliamı durdurmak için çalışıyor

Donald Trump

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Donald Trump'ın paylaşımı

ABD Başkanı Donald Trump, Beşşar Esed rejimi ve Rusya’nın İdlib’deki saldırıları ve Türkiye’nin tutumuyla ilgili resmi Twitter hesabı üzerinden açıklama yaptı. ABD Başkanı Trump, “Rusya, Suriye ve İran, İdlib’de binlerce masum insanı öldürüyor veya öldürmek üzere, bunu yapmayın. Türkiye, katliamı durdurmak için çalışıyor.” değerlendirmesini yaptı.