Dünya Kızılay Başkanı Kerem Kınık Yeni Şafaka konuştu İyileşen hasta ilaç olacak
KORONAVİRÜS

Kızılay Başkanı Kerem Kınık Yeni Şafak'a konuştu: İyileşen hasta ilaç olacak

Koronavirüsle mücadelede eski tedavi yöntemleri umut oldu. Kızılay ‘plazma’ uygulamasına başladı. Yeni Şafak’a konuşan Kızılay Başkanı Kerem Kınık, Türkiye’nin dünyaya umut olabileceğini belirterek koronavirüs tedavisi görüp iyileşen hastalardan alınacak plazmaların yoğun bakımdaki hastalara verileceğini söyledi.

Ayşe Mine Alioğlu Yeni Şafak
Kerem Kınık
Kerem Kınık

Sağlık Bakanlığı’nın tedavi protokolü yayınladığını belirten Kınık, şunları söyledi: “Virüsü yenmiş, vücudunda hiç kalmamış hastaların plazmaları alınarak hastalara verilecek. Daha önce hastalık tanısı alınmış ve iyileşmiş olan hastalara test yapacağız. Testi negatif çıkan hastaların kanlarında sarı bir plazma var. Bunları alıp diğer hastalara enjekte edip Sağlık Bakanlığı’nın tespit ettiği hastanelerdeki kliniğe teslim edeceğiz. Bu, yüzyıllardır denenen bir yöntem. Özellikle yoğun bakıma alınmış olan ağır vakalardan başlamış olmak üzere bu tedavi uygulanacak. Bu bir destek tedavidir. Hasta olan bünyenin kendisi bu mikropla savaşırken biz de ilave askerleri başka vücutlardan kan alarak destek için göndereceğiz. Yüzde yüz çözüm değil elbette. Ancak tedavi desteği... Hastalığı daha önce geçirmiş olan kişilerin bilgilerini Sağlık Bakanlığı’ndan alıp onlara ulaşıp gönüllü olmalarını teklif edeceğiz.” 

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