Kızılay’dan Gazze’ye acil yardım planı

Yılmaz, Filistin Kızılayı ile hareket ettiklerini belirterek, “Filistin Kızılayı bizlerle de görüşerek bir acil master planı yayınladı. Bu acil master planı 2025-2027 yılları arasında Filistin'deki öncelikli ihtiyaçlar nelerdir, Filistin Kızılayı’nın partnerleriyle, kardeşleriyle birlikte üzerine eğilecekleri projeler nelerdir? Bunu içeriyor” diye konuştu. Yılmaz, sonrasında nakdi yardım desteklerinin başlayacağını bildirerek, “Burada bahsettiğimiz gibi bu oluşturulan iyileşme dönemi planı 304 milyon dolarlık bir iyileşme planı. Filistin Kızılayı tarafından hazırlanan plan. Bu 304 milyon dolarlık Filistin Kızılayı planının dörtte birini Türk Kızılayı olarak bağışçılarımızla, milletimizle beraber biz karşılarız hedefini kendimize koymuş durumdayız” dedi. Nakdi yardımın iyileşme döneminin en önemli enstrümanı olduğunun altını çizen Yılmaz, şöyle konuştu: “Artık iyileşme döneminde sağlık hizmetlerinin normale dönmesi lazım. 15 tane yeni ambulansı hedefimize almış durumdayız. Yetimhanemiz bizim için çok önemli. El-Emel Yetimhanesi'ni de bu bir senelik sürecin içinde yenilemek ve hizmete almak istiyoruz.”