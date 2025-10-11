KIZILELMA ve KAAN İsrail basınında: Türkiye bölgesel denklemleri yeniden yazıyor

İsrail basını, KIZILELMA’nın Türkiye’yi “beşinci nesil savaş uçağı ile birlikte gizli taarruz İHA’sı geliştirebilen sayılı ülkeler arasına taşıdığını” belirtti. Analizde, “Bugün bu seviyeye yalnızca ABD ve Avustralya yaklaşabiliyor. Türkiye ise kısa sürede bu kulvarda yerini aldı” ifadeleri yer aldı.









KAAN ile entegre görev konsepti





Haberde, KIZILELMA’nın Türkiye’nin yeni nesil savaş uçağı KAAN ile koordineli şekilde görev yapacağına vurgu yapıldı. İsrail basını, bu entegrasyonun Türk Hava Kuvvetleri’ne “insanlı ve insansız platformları birlikte kullanma” kabiliyeti kazandıracağını belirtti. Bu konseptin, Türkiye’ye havadan gelen tehditlere karşı çok katmanlı bir savunma üstünlüğü sağlayacağı ifade edildi.









Uzmanlar, bu başarıların Türkiye’nin F-35 programından çıkarılmasının ardından kendi teknolojik bağımsızlığını hızla tesis ettiğini gösterdiğini belirtiyor. Mako, “Ankara Batı’dan dışlanarak yavaşlatılmak istendi, ancak bu süreç Türkiye’yi daha da hızlandırdı” değerlendirmesini yaptı.





Deniz savunmasında yeni sayfa: GÖKSUR





Haberde yer alan bir diğer başlık ise Türk savunma sanayiinin deniz sistemlerindeki başarısı oldu. Türkiye’nin tamamen yerli imkanlarla geliştirdiği GÖKSUR hava savunma sistemi, Karadeniz açıklarında gerçekleştirilen ilk canlı atış testinde hedefi tam isabetle vurdu.









ASELSAN tarafından geliştirilen sistemin, seyir füzeleri ve insansız hava araçları gibi modern tehditlere karşı kullanılmak üzere tasarlandığına dikkat çekildi. Mako, bu testin “Türk donanmasının çok katmanlı savunma doktrininde dönüm noktası” olduğunu yazdı. ASELSAN yetkililerinin “Bu başarı Türkiye’nin dışa bağımlılığını sona erdirecek” açıklamasına da yer verildi.





“Türkiye bölgesel denklemleri yeniden yazıyor”





İsrail basını, Türkiye’nin hem hava hem deniz savunmasında elde ettiği bu ilerlemelerin “Akdeniz ve Karadeniz’de güç dengesini değiştireceğini” belirtti. Haberde, “Ankara artık sadece bir bölgesel aktör değil; kendi geliştirdiği sistemlerle oyun kurucu bir savunma mimarisi inşa ediyor” değerlendirmesi yapıldı.









Mako’nun analizine göre, GÖKSUR ve KIZILELMA gibi projeler, Türkiye’nin caydırıcılığını artırmakla kalmıyor, aynı zamanda NATO içinde de dengeleri yeniden tanımlıyor. Haberde şu ifadeler dikkat çekti:





“Türkiye, kendi teknolojisini geliştirerek kısıtlamaları aşmanın mümkün olduğunu gösterdi. Bu süreç, bölgede güvenlik dinamiklerini baştan yazacak.”







