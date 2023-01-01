KKTC Geçitkale SiHA üssü oluyor: Türkiye'den Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne karşı tarihi bir adım

Ege ve Akdeniz’de Türkiye’ye karşı silahlanmaya hız veren Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne karşı tarihi bir adım geldi. KKTC Bakanlar Kurulu, Geçitkale Havaalanı’nın tahsisi ve kullanım hakkının Kıbrıs Türk Barış Gücü’ne verilmesine ilişkin protokol imzalanmasına karar verdi. Protokolün imzalanmasıyla ilgili Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı yetkilendirildi. Kararda, protokolün Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile KKTC arasındaki mevcut dostluk ve kardeşlik ilişkilerini geliştirme amacıyla iki ülkenin silahlı kuvvetleri arasında askeri eğitim ve iş birliği faaliyetlerini geliştirmek maksadıyla hazırlandığı vurgulandı.

SÖZLEŞME FESHEDİLDİ

Bakanlar Kurulu ayrıca, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile Resource Consulting LTD arasında imzalanan KKTC Geçitkale Havaalanı’nı işletme haklarının verilmesine ilişkin sözleşmeyi de feshetti. Fesih gerekçesi olarak, “ödenmesi gereken meblağın ödenmemesi” gösterildi. Protokolün imzalanmasının ardından Geçitkale’yi aktif olarak kullanan SİHA’ların artık kalıcı olacağı belirtildi. Havaalanına SİHA’lar için hangarlar inşa edilecek. Ayrıca üsse Türk Hava Kuvvetleri tarafından F-16 filosu konuşlandırılmasının da önümüzdeki süreçte gündeme gelebileceği dile getirildi.

Ata Atun

PİST ASKERİ UÇAKLARA UYGUN

KKTC ve Türkiye’nin aldığı kararın Mavi Vatan için büyük önem taşıdığını belirten KKTC Cumhurbaşkanı Danışmanı Prof. Dr. Ata Atun, Geçitkale’nin pist uzunluğunun askeri uçakların iniş ve kalkışına uygun olduğunu dile getirdi. Atun, “60 metre genişliğinde ve 2 bin 900 metre uzunluğundaki bu piste daha önce Türk Barış Kuvvetleri’ne ait uçaklar iniyordu. Türk Yıldızları da bu havalimanında konuşlanıyor. Şu anda da inebilir hiçbir sorun yok. Ancak bu durum resmileşiyor. Resmi olarak bir protokolle bu devir sağlanırsa, başkaları da ses çıkaramaz” dedi.

HIZLI MÜDAHALE İMKANI

Hem KKTC’nin hem de Türkiye’nin Geçitkale’ye çok ihtiyacı olduğunu kaydeden Atun şöyle konuştu: “Öncelikle Türkiye’nin Doğu Akdeniz politikaları çerçevesinde Mavi Vatan’ı kontrol edebilmesi için bu kritik nokta önemli. Rumların herhangi bir saldırısında Geçitkale’den 3 dakika

içinde İHA/SİHA’lar gelebilirken, Adana’dan gelişler daha uzun sürebiliyor. Yani bu nokta olası bir saldırıda hızlı müdahale imkanı da sunuyor. Ayrıca protokolden sonra F-16’lardan oluşan bir filo bu bölgede konuşlanarak Doğu Akdeniz’in güvenliğini sağlamaya başlayacak.”

Sırada deniz üssü var

Devir işleminin birkaç ay içinde gerçekleşeceğini belirten Prof. Dr. Ata Atun, Türkiye’nin Doğu Akdeniz ve Mavi Vatan politikaları çerçevesinde Geçitkale’nin kritik bir rol üstlendiğini vurguladı: “Geçitkale Havalimanı’nın devredilmesinin ardından KKTC’ye deniz üssü kurulmasına ilişkin anlaşma yapılacak. Bundan sonraki adım KKTC’nin kuzey sahillerinde bir deniz üssü kurulması anlaşması. 5-6 ay sonra Geçitkale ile ilgili durum halledildikten hemen sonra deniz üssüyle ilgili adım atılacak.”

Türkiye tedbir alıyor

İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üye olması halinde ABD’nin bu ülkelere askeri üs kuracağına işaret eden Atun, şunları kaydetti: “İsveç’ten Yunanistan’a, Bulgaristan’dan Polonya’ya kadar geniş bir coğrafyada ABD üsleri inşa edilecek. Rus sınırına dayanan bu yapılanma Adalar Denizi’nde Yunanistan’ın şımarmasına yol açacak. Bu nedenle Türkiye’nin tedbir alması önemli. Yunanistan’ın karakteri değişmedi, Bizans İmparatorluğu’yla ilgili hayalleri devam ediyor. Tarih geleceğin feneridir, her koşulda uyanık olmak tedbir almak boynumuzun borcu.”



