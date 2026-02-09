Yeni Şafak
Komşuda casusluk soruşturması: Ağın başı "gölge kadın"

16:299/02/2026, Pazartesi
AA
Yunanistan’da yürütülen casusluk soruşturmasında ağın tepesinde "gölge kadın" iddiası
Yunanistan’da Çin adına casusluk yaptığı iddiasıyla yakalanan bir hava kuvvetleri mensubuna ilişkin yürütülen soruşturmada, istihbarat ağının piramit yapısında örgütlendiği ve yapının tepesinde "gölge kadın" olarak anılan, silahlı kuvvetlerle bağlantısı bulunmayan bir kadının yer aldığı öne sürüldü.

Yunan basınında yer alan haberlerde, casusluk suçlamasıyla yakalanan ve yarın savcıya ifade vermesi beklenen 54 yaşındaki subayın ağ içinde kilit rol üstlendiği ancak yapılanmanın en üstünde yer almadığı iddia edildi.

"Gölge kadın" olarak tanımlanan kişinin, ağ üyelerinin yönlendirilmesi ve yeni kişilerin devşirilmesinde etkin rol oynadığı, 2025'te Atina’da gerçekleştirilen ve Yunan subay ile Çinli bağlantının yüz yüze görüştüğü belirtilen toplantıya da katıldığı ileri sürüldü.

Haberlerde, Yunan Genelkurmay Başkanlığı (GEETHA) ile Yunanistan Ulusal İstihbarat Teşkilatının (EYP), söz konusu görüşmelere ilişkin fotoğraf kayıtlarına sahip olduğu iddiasına yer verildi. Yetkililerin, "gölge kadın" olarak anılan kişinin subayla ilk teması ne zaman ve hangi koşullarda kurduğunu araştırdığı belirtildi.

Soruşturma kapsamında iki emekli askerin de inceleme altına alındığı, bu kişilerden birinin geçmişte Çin havacılık sektörüyle bağlantısı bulunduğu iddia edildi.

Yunan makamları konuya ilişkin resmi açıklama yapmazken, adli ve idari soruşturmanın sürdüğü bildirildi.



