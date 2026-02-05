Yunanistan ordusunda casusluk soruşturması: Gizli bilgileri üçüncü kişilere sızdıran şahıs yakalandı

Yunanistan ordusu casusluk iddialarıyla sarsıldı. Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı (GEETHA), Yunan savunma kuvvetleri mensubu bir kişinin, "gizli bilgileri üçüncü kişilere sızdırdığı" şüphesiyle gözaltına alındığını bildirdi. Açıklamada, gözaltı operasyonunun askeri bir bölgede diğer devlet kurumlarıyla iş birliği ve koordinasyon içinde gerçekleştirildiği aktarıldı.