Fransa’da "Çin casusu" şüphesi: 4 kişi gözaltına alındı

Paris Savcılığı, Gironde vilayetinde "Çin için casusluk yaptıkları" şüphesiyle 2'si Çin vatandaşı 4 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Fransız yetkililer, konutta parabolik anten fark edilmesi üzerine bölgede aramalar yaptı.
Konut kiralama uygulaması vasıtasıyla daire kiralayan 4 kişinin, uydu internet hizmetleri sağlayan Starlink aracılığıyla özellikle askeri veriler elde etmeye yönelik faaliyette bulunduklarından şüpheleniliyor.
Yetkililer olay yerinde arama yaptı
Çevre sakinlerinin konutta parabolik anten fark etmesi üzerine Fransız yetkililer, olay yerinde aramalar yaptı.
Aramalarda, uydu verileri elde etmeyi sağlayan parabolik antenlere bağlı bilgisayarlar ele geçirildi. Kurulan sistem, askeri birimler arasında hayati önem taşıyan görüşmeler de dahil farklı bilgilerin elde edilmesini sağlıyor.
Olayla ilgili "yabancı bir güce, yabancı bir örgüte veya yabancıların kontrolündeki bir örgüte bilgi aktarmak suçundan" soruşturma başlatıldı.
Fransa'da, bu suçu işleyenler 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabiliyor.
Soruşturma, Fransa İç İstihbarat Birimine (DGSI) devredildi.
Çin vatandaşı 2 şüphelinin, Fransa’ya vize başvurusunda mühendis olarak çalıştıklarını belirttikleri ifade edildi.