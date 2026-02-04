Ankara'da düşen Libya uçağının ses kayıtları çözüldü: Bakan Uraloğlu karakutu verilerini açıkladı

Libya askeri heyetini taşırken Ankara'da düşen uçağın karakutusunda yapılan inceleme sonucu ses kayıt cihazındaki (CVR) bütün bilgiler çözüldü. Pilotların "iki jeneratörün devre dışı kaldığı"na dair konuşmaları ortaya çıktı.
Uraloğlu, Bakanlığın deprem bölgesindeki yatırımlarına ve Libya askeri heyetini taşırken Ankara'da düşen uçağa yönelik inceleme çalışmalarına ilişkin değerlendirmede bulundu.
Libya askeri heyetini taşırken Ankara'da düşen uçağın karakutusundaki incelemelere ilişkin bilgi veren Uraloğlu, uçağın kuleyle acil durum çağrısından önce de sonra da sürekli görüşme yaptığını ve elektrik arızası yaşadığından bahsettiğini söyledi.
Bu çağrıdan sonra da kulenin uçağı yönlendirme noktasında çalışmalara başladığını aktaran Uraloğlu, uçakta sistemlerin tamamen gitmesi nedeniyle manuel yönlendirme çabalarının başladığını anlattı.
Pilotlar jeneratörün devre dışı kaldığını ifade ediyor
Ağır hasarlı cihazları Rusya, İngiltere, Fransa ve ABD olmak üzere dünyada 4 ülkenin çözebildiğini kaydeden Uraloğlu, Libya tarafıyla yapılan istişarelerle de Fransa'nın üretici ülke olması sebebiyle İngiltere'de incelenmesi kararının verildiğini söyledi.
Uraloğlu, Bakanlığın kaza-kırım ekiplerinin uçağın düştüğü noktadaki bütün incelemelerden İngiltere'deki yapılan işlemlere refakat edinceye kadar süreci takip ettiklerini belirterek, şöyle konuştu:
27. dakikadan itibaren uçakla sağlıklı iletişimin kurulamadığını dile getiren Uraloğlu, irtifa kaybettiği için radarlarda da nispeten göründüğünü, sonrasında kaybolmaya başladığını ve en son 37. dakikanın sonunda uçağın düştüğünü anlattı.