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Dünya

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin Mushaki şehrinin kontrolü isyancıların eline geçti

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin (KDC) doğusundaki Kuzey-Kivu eyaletine bağlı Mushaki şehrinin kontrolü 23 Mart Hareketi (M23) adlı isyancıların eline geçti. KDC ordusundan yapılan açıklamada, stratejik öneme sahip Mushaki şehrinin geri alınması için operasyon başlatıldığı bildirildi.

16:49 . 25/02/2023 Cumartesi
AA
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Mushaki şehrinin kontrolü isyancıların eline geçti.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Mushaki şehrinin kontrolü isyancıların eline geçti.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin (KDC) doğusundaki Kuzey-Kivu eyaletine bağlı Mushaki şehrinin kontrolü 23 Mart Hareketi (M23) adlı isyancıların eline geçti.


KDC ordusundan yapılan açıklamada, Kuzey-Kivu’nun başkenti Goma’ya yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta olan Mushaki şehrinin kontrolünün M23 üyelerinin eline geçtiği doğrulandı.


Açıklamada, stratejik öneme sahip Mushaki şehrinin geri alınması için operasyon başlatıldığı bildirildi.

Son günlerde saldırılarını artıran M23 üyeleri, bölgede birçok köy ve kasabanın kontrolünü elinde tutuyor.


KDC'nin doğusunda faaliyet gösteren isyancı M23'ün Kasım 2021'de tekrar başlayan saldırıları, bölgede yaşayan binlerce sivilin yerinden edilmesine ve Ruanda ile KDC arasında krize neden olmuştu.


KDC, Ruanda'yı altın, koltan ve kobalt gibi mineraller açısından zengin olan topraklarını kendi çıkarları için işgal etmeye çalışmakla ve M23 isyancılarını desteklemekle suçlarken Ruanda ise iddiaları reddediyor.



#Kongo Demokratik Cumhuriyeti
#Kuzey-Kivu
#M23
2 saat önce
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin Mushaki şehrinin kontrolü isyancıların eline geçti
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