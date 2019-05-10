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Dünya Körfezin ve Mısırın gözü Sevakinde
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ORTADOĞU

Körfez’in ve Mısır’ın gözü Sevakin’de

Mısır, BAE ve Suudi Arabistan üçlüsü, Sudan’ın 99 yıllığına Türkiye’ye tahsis ettiği Sevakin adasını kıskaca aldı. Sudan’a bir dosya gönderen Sisi, Sevakin ile ilgili anlaşmanın iptalini ve adadaki Türk varlığının sonlandırılmasını istedi. BAE ve Suudi de Hartum’a baskı yapıyor. BAE’nin kirli işlerini yapan Muhammed Dahlan, birkaç gün önce Sudan’a giderek Devlet Başkanı Ömer el Beşir’i deviren cuntayla biraya gelmişti.

M. Şakir Saraç Yeni Şafak
Mısır’ın darbeci Cumhurbaşkanı Sisi
Mısır’ın darbeci Cumhurbaşkanı Sisi

Mısır, BAE ve Suudi Arabistan, Sudan’ın 99 yıllığına Türkiye’ye tahsis ettiği Sevakin Adası için Devlet Başkanı El Beşir’i deviren cunta yönetimine baskı yapıyor. Sudan’a bir dosya gönderen Mısır’ın darbeci Cumhurbaşkanı Sisi, Sevakin ile ilgili anlaşmanın iptalini ve adadaki Türk varlığının sonlandırılmasını istedi.

Sudan’da Devlet Başkanı Ömer El Beşir’i deviren cunta yönetimi, 99 yıllığına Türkiye’ye tahsis edilen Sevakin Adası konusunda kıskaca alındı. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) ardından Mısır da devreye girdi. İhvan bağlantılı 405 isimin tutuklanıp iadesi için Sudan’a bir dosya yollayan Mısır’ın darbeci Cumhurbaşkanı Sisi, dosyada Sevakin adası ile ilgili bir talebe de yer verdi.

ANLAŞMAYI İPTAL EDİN

Mısır basınına göre Sisi, Sevakin ile ilgili anlaşmanın iptalini, adadaki Türk varlığının sonlandırılmasını istedi. Körfez medyası da son bir haftadır Sevakin Adası ile ilgili haberlere yer veriyor. Haberlerde BAE ve Suud yönetiminin de Sevakin anlaşmasının iptali için baskı yaptığı belirtildi. Resmi kaynaklar tarafından doğrulanmayan bazı haberlerde de Sudan’daki cuntanın talebi yerine getireceği iddia edildi.

DAHLAN İŞ BAŞINDA

  • BAE ve Suudi Arabistan’ın kiralık katili Muhammed Dahlan da önceki gün BAE’li bir bakanla Sudan’ın başkenti Hartum’a giderek askeri geçiş konseyi ve siyasi grup liderleriyle görüşmüştü. Sudan’da 30 yıllık Ömer el-Beşir iktidarının devrildiği darbenin ardından yönetimi ele geçiren Sudan Askeri Konseyi Sözcüsü Şemseddin Kebbaşi’den de BAE ve Suudi Arabistan itirafı gelmişti. Kebbaşi, eylemlere müdahale ve göstericilere ait barikatların kaldırılması girişimlerinin, ordu tarafından değil üçüncü bir güç tarafından yapıldığını ifade ederek, Suudi Arabistan ve BAE’den destek alındığını belirtmişti.

SUDAN HALKI ENDİŞELİ

Yönetimin sivillere devrini bekleyen Sudan’lı eylemciler Ömer El-Beşir’in devrilmesinin ardından BAE’nin ülkede artan etkisinden endişe duyuyor. Sudan’da 19 Aralık’ta ekonomik kriz sebebiyle başlayan gösterilerin, hızla başkent Hartum ve ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesinin ardından ordunun 11 Nisan’da yönetime el koyduğunu açıklamasıyla 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

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