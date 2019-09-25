Korku filmi gerçek oldu

ABD'de yaşayan Kristine Barnett ve Michael Barnett çifti Natalia Grace'yi sekiz yaşında sanarak evlat edindiklerini ancak gerek doktor gerekse de mahkeme kayıtlarına göre, yaşının 30 olduğunu öne sürüyor. Ailenin iddiasına göre, boyu 1 metreden kısa olan Natalia cüce sendromundan muzdarip ancak hayatı boyunca insanları çocuk olduğuna kandırmayı başarmış.

Uyurken bıçaklamakla tehdit etmiş

Aile ayrıca, Natalia'nın yaşını ve gerçek kimliğini sorguladıkça agresifleştiğini ve yıllarca ölüm tehdidi altında yaşadıklarını söylüyor. Kristine Barnett, Natalia'nın kendilerini uyurken bıçaklamakla tehdit ettiğini, elektrikli çite itmek istediğini ve kahvesine çamaşır suyu koyarken yakaladığını iddia ediyor.

Aile Natalia'yı evlat edinmeye gittiğinde sistemde 4 Eylül 2003 tarihinde Ukrayna'da doğduğu, iki yıldır ABD'de olduğu ve bir önceki koruyucu ailenin gerekçe göstermeden aniden iade etmesi nedeniyle acil bir şekilde yeni bir yuvaya ihtiyaç duyduğu dışında pek fazla bir bilgi bulunmuyordu.

Kristine Barnett ve eski eşi (solda) Michael Barnett.

Kemik yoğunluğu testi foyasını ortaya çıkardı

Aile, Natalia'nın söylenen yaştan büyük olduğuna dair şüphelerinin artmasının ardından kemik yoğunluğu testi yapılmasını istedi.

Test sonuçları, Natalia'nın söylediği yaştan en az 14 yaş daha büyük olduğunu ortaya koydu. Ailenin Natalia'nın gerçek kimliği ve yaşını daha çok sorgulamaya başlamasıyla, tavırları değişmeye başladı. Barnett, 2011 yılına geldiklerinde Natalia'nın duvarlara kan sürmeye, ölüm tehditleri yapmaya ve bazı sesler işittiğini söylemeye başladığını aktarıyor.

REKLAM

Korku filmi gibi

Barnett çiftinin başına gelen olay akıllara Evdeki Düşman filmini getirdi. Filmde aileyi küçük bir kız çocuğu olduğuna ikna eden Esther karakteri, bebeklerini kaybeden Kate ve John çiftinin yanına taşınıyordu.