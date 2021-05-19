Dünya Koruma gücü bize hayat verir
ORTADOĞU

Koruma gücü bize hayat verir

Kudüs ve Filistin halkını korumak için İslam ülkelerinin ortak bir askeri güç kurma planına Filistinlilerden destek geldi. Böyle bir gücün oluşması için İslam aleminin destek vermesi gerektiğini belirten Filistinliler “Bu öneri bize hayat verir” diyor.

Hatice Saka Yeni Şafak
​Koruma gücü bize hayat verir
Filistinliler İslam ülkelerinin ortak bir askeri güç kurma önerisinin kendileri için hayati önem taşıdığını söylüyor.

Türkiye, İran, Katar, Malezya ve Pakistan gibi Müslüman ülkelerin deklarasyon yayınlayarak Filistin için koalisyon gücü kursun önerisine destek geldi. Filistinliler bu önerinin kendileri için hayati önem taşıdığını söyledi. Türkiye’nin gündeme getirdiği öneri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Filistin’e verdiği destek mesajlarının çok değerli olduğunu kaydeden Filistinli askeri uzman Rami Ebu Zubeyda, Arap ülkelerinin askeri bir hamle için Türkiye ile işbirliği yapmasının şart olduğunu söyledi.

Rami Ebu Zubeyda
Rami Ebu Zubeyda

Çocukları bu bombalarla katlediyor
DÜNYA
Çocukları bu bombalarla katlediyor

TÜRKİYE ÖNCÜ OLMALI

  • Türkiye’nin önderliğinde savaşın ve işgalin sona erdirilme önerilerini memnuniyetle karşıladıklarını söyleyen Zubeyda şunları kaydetti: “Türkiye’nin Filistin’i koruma planına destek verilmeli. Bu öneri Filistin’e hayat verir. Türkiye’nin önerileri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları bizim için çok önemli ve değerli. Arap ülkelerinin de askeri bir hamle için Türkiye ile işbirliği yapması şart. Türkiye’deki Müslüman kardeşlerimizin Filistin’deki Müslümanlara yardımların ulaşması için öncü olacağına inanıyoruz. Gazzelilere yönelik destek kampanyalarının sayısı artırılmalıdır. Medya aracılığıyla Filistin halkına gıda, ilaç ve acil ihtiyaçların giderilmesi için yardım sağlanabilir.”

Netanyahu Biden'dan süre istedi: Üç gün daha öldüreyim
DÜNYA
Netanyahu Biden'dan süre istedi: Üç gün daha öldüreyim

Abdullah El-Akad
Abdullah El-Akad

57 ÜLKE NET TAVIR ALMALI

Filistin Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah El-Akad, Türkiye’nin askeri güç konuşlandırma önerisinin yerinde olduğunu kaydetti. Abdullah El-Akad şöyle devam etti: “Öncelikle Gazze’den tüm Türk halkına ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sevgilerimizi gönderiyoruz. Desteklerini bizden hiç esirgemediler. Türkiye’nin askeri güç konuşlandırma önerisini doğru ve güzel bir yaklaşım olarak değerlendiriyorum. Ancak şu an tamamen işgalcilerin hedefindeyiz. İsrail’de yaşayan Filistin halkına baskı her geçen artıyor. İslam İşbirliği Teşkilatı’na üye olan 57 ülkenin Gazze’deki saldırılara ve Mescid-i Aksa’nın işgal altında olmasına karşı seslerini yükseltmeleri gerekiyor. Hiçbir üye devletin işgalci İsrail ile asla bir işbirliği içinde olmamalı. Hepimiz biliyoruz ki 57 ülke birleşince işgalcileri durdurabilecek güce sahip. Gazze tek başına direniyor.”

İsrail'in zulmünü görüntüleyen CNN muhabiri tartaklandı
OYNAT 00:20
İsrail'in zulmünü görüntüleyen CNN muhabiri tartaklandı
İşgalci İsrail askerleri, Filistinlilere yönelik saldırıları görüntülemeye çalışan gazetecileri hedef aldı. CNN üst düzey muhabiri Ben Wedeman, İsrail askerleri tarafından tartaklanarak bölgeden uzaklaştırıldı. O anlar gazeteciler tarafından cep telefonu ile kayda alındı.

Mustafa El-Safaf
Mustafa El-Safaf

DİRENİŞE SİYASİ VE MANEVİ OLARAK SAHİP ÇIKILMALI

  • Filistinli siyasi analist Mustafa El-Safaf ise şunları dile getirdi: “İşgalci İsrail, tüm İslam ülkelerinin halklarının Gazze konusunda ortak fikre sahip olduğunun ve bizim yanımızda yer aldığının fakında. İslam ülkelerinin çabaları devam ediyor. Bu diplomatik adımların bir sonuca ulaşmasını temenni ederim. Öneriyi destekliyorum ancak herhangi bir askeri gücün varlığını işgalcileri tanımayacaktır. Direnişin şu an acil olarak silaha ihtiyacı var. Siyasi ve manevi olarak direnişin desteklenmesi gerekiyor. Öte yandan saldırıların yerle bir ettiği Gazze’de halka gıda maddeleri ve ilaçların ulaşması gerekiyor. Türk halkından Kudüs’ü, Mecsid-i Aksa’yı ve Gazze’yi her türlü platformda maddi ve manevi olarak yanında olmayı sürdürmesini istiyoruz."

Filistin halkı İsrail zulmüne karşı sokağa döküldü
OYNAT 00:57
Filistin halkı İsrail zulmüne karşı sokağa döküldü
Filistinliler, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılar nedeniyle birçok kentte eş zamanlı protesto düzenledi. Binlerce Filistinli gösteride Filistin bayraklarıyla 'Gazze'deki katliama hayır. Özgür Kudüs' sloganları attı.

Londra'da 'Özgür Filistin' sloganı atan İngiliz polisine soruşturma
OYNAT 00:26
Londra'da 'Özgür Filistin' sloganı atan İngiliz polisine soruşturma
İngiliz polisi, 15 Mayıs'ta başkent Londra'da İsrail'in Gazze ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını protesto eden göstericilere destek veren kadın polis memuru hakkında soruşturma başlattı. İngiltere'de sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde, polis memuru, Londra'da düzenlenen ve binlerce kişinin katıldığı Filistin'e destek gösterisinde protestocularla konuşmuş ve 'Özgür Filistin' sloganı atmıştı.

Filistinliyi öldürüp elbiselerini çıkardılar

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria’nın El Halil kentinde İsrail askerine bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla bir Filistinliyi vurarak öldürdü. Olayın yaşandığı yere gelen İsrail güvenlik güçleri, yolu kapatarak incelemelerde bulundu. Terörist İsrail askerleri, öldürdükleri gencin üzerindeki elbiseleri çıkardı.

İşgalci İsrail polisi Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistinlilere saldırdı
OYNAT 00:22
İşgalci İsrail polisi Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistinlilere saldırdı
İşgalci İsrail polisleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde toplanan Filistinlilere ses bombaları ve toplumsal olaylara müdahale aracıyla (TOMA) saldırdı.

İsrail askeri Filistinli fotoğrafçıya saldırarak başörtüsünü çıkardı
OYNAT 00:40
İsrail askeri Filistinli fotoğrafçıya saldırarak başörtüsünü çıkardı
İşgalci İsrail güçleri, Şam Kapısı'ndaki protestoları takip ederken Filistinli foto muhabiri Latifeh Abdellatif'e saldırarak başörtüsünü çıkardı. Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde İsrail polisinin Kudüs'te Filistinli fotoğrafçıya saldırarak başörtüsünü çıkardığı anlar kameralara yansıdı.

Abone Ol Google News
İzmirde çifte kupa zaferi

İzmir'de çifte kupa zaferi

Lig şampiyonu Beşiktaş, Türkiye Kupası'nı da müzesine götürdü.
Formayı son kez mi giydi?

Formayı son kez mi giydi?

Sezonun oyuncusu olarak gösterilen Ghezzal için transfer iddiası.
Maket uçakla saldırı girişimi

​Terör örgütü Diyarbakır'da askeri üssü hedef aldı.
Çocuk katili İsrail

Çocuk katili İsrail

​Filistin'de şehit sayısı 217'ye yükseldi.

​İYİ Parti ve HDP'den Cumhurbaşkanı Erdoğan için skandal benzetme.
Beşiktaş kazandı <br>F.Bahçe sevindi

Beşiktaş kazandı
F.Bahçe sevindi

Kupanın ardından Avrupa biletleri el değiştirdi.

​Kırmızı listedeki Agit Bismil öldürüldü.

Son yirmi dört saatin aşı bilançosu açıklandı.

Vaka sayılarındaki duraklama dikkat çekti.
Okullarda aşıda ikinci aşama

Okullarda aşıda ikinci aşama

​Milli Eğitim Bakanı Selçuk açıkladı.
Seçim <br>tarihi belli oldu

Seçim
tarihi belli oldu

​Galatasaray'da belirsizlik son buldu.

​İllere göre vaka sayısı haritası güncellendi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.