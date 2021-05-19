​Koruma gücü bize hayat verir

Türkiye, İran, Katar, Malezya ve Pakistan gibi Müslüman ülkelerin deklarasyon yayınlayarak Filistin için koalisyon gücü kursun önerisine destek geldi. Filistinliler bu önerinin kendileri için hayati önem taşıdığını söyledi. Türkiye’nin gündeme getirdiği öneri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Filistin’e verdiği destek mesajlarının çok değerli olduğunu kaydeden Filistinli askeri uzman Rami Ebu Zubeyda, Arap ülkelerinin askeri bir hamle için Türkiye ile işbirliği yapmasının şart olduğunu söyledi.

Rami Ebu Zubeyda

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TÜRKİYE ÖNCÜ OLMALI

Türkiye’nin önderliğinde savaşın ve işgalin sona erdirilme önerilerini memnuniyetle karşıladıklarını söyleyen Zubeyda şunları kaydetti: “Türkiye’nin Filistin’i koruma planına destek verilmeli. Bu öneri Filistin’e hayat verir. Türkiye’nin önerileri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları bizim için çok önemli ve değerli. Arap ülkelerinin de askeri bir hamle için Türkiye ile işbirliği yapması şart. Türkiye’deki Müslüman kardeşlerimizin Filistin’deki Müslümanlara yardımların ulaşması için öncü olacağına inanıyoruz. Gazzelilere yönelik destek kampanyalarının sayısı artırılmalıdır. Medya aracılığıyla Filistin halkına gıda, ilaç ve acil ihtiyaçların giderilmesi için yardım sağlanabilir.”

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Abdullah El-Akad

57 ÜLKE NET TAVIR ALMALI

Filistin Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah El-Akad, Türkiye’nin askeri güç konuşlandırma önerisinin yerinde olduğunu kaydetti. Abdullah El-Akad şöyle devam etti: “Öncelikle Gazze’den tüm Türk halkına ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sevgilerimizi gönderiyoruz. Desteklerini bizden hiç esirgemediler. Türkiye’nin askeri güç konuşlandırma önerisini doğru ve güzel bir yaklaşım olarak değerlendiriyorum. Ancak şu an tamamen işgalcilerin hedefindeyiz. İsrail’de yaşayan Filistin halkına baskı her geçen artıyor. İslam İşbirliği Teşkilatı’na üye olan 57 ülkenin Gazze’deki saldırılara ve Mescid-i Aksa’nın işgal altında olmasına karşı seslerini yükseltmeleri gerekiyor. Hiçbir üye devletin işgalci İsrail ile asla bir işbirliği içinde olmamalı. Hepimiz biliyoruz ki 57 ülke birleşince işgalcileri durdurabilecek güce sahip. Gazze tek başına direniyor.”

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Mustafa El-Safaf

DİRENİŞE SİYASİ VE MANEVİ OLARAK SAHİP ÇIKILMALI

Filistinli siyasi analist Mustafa El-Safaf ise şunları dile getirdi: “İşgalci İsrail, tüm İslam ülkelerinin halklarının Gazze konusunda ortak fikre sahip olduğunun ve bizim yanımızda yer aldığının fakında. İslam ülkelerinin çabaları devam ediyor. Bu diplomatik adımların bir sonuca ulaşmasını temenni ederim. Öneriyi destekliyorum ancak herhangi bir askeri gücün varlığını işgalcileri tanımayacaktır. Direnişin şu an acil olarak silaha ihtiyacı var. Siyasi ve manevi olarak direnişin desteklenmesi gerekiyor. Öte yandan saldırıların yerle bir ettiği Gazze’de halka gıda maddeleri ve ilaçların ulaşması gerekiyor. Türk halkından Kudüs’ü, Mecsid-i Aksa’yı ve Gazze’yi her türlü platformda maddi ve manevi olarak yanında olmayı sürdürmesini istiyoruz."

OYNAT 00:26 Londra'da 'Özgür Filistin' sloganı atan İngiliz polisine soruşturma İngiliz polisi, 15 Mayıs'ta başkent Londra'da İsrail'in Gazze ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını protesto eden göstericilere destek veren kadın polis memuru hakkında soruşturma başlattı. İngiltere'de sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde, polis memuru, Londra'da düzenlenen ve binlerce kişinin katıldığı Filistin'e destek gösterisinde protestocularla konuşmuş ve 'Özgür Filistin' sloganı atmıştı. BiP'te paylaş

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Filistinliyi öldürüp elbiselerini çıkardılar

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria’nın El Halil kentinde İsrail askerine bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla bir Filistinliyi vurarak öldürdü. Olayın yaşandığı yere gelen İsrail güvenlik güçleri, yolu kapatarak incelemelerde bulundu. Terörist İsrail askerleri, öldürdükleri gencin üzerindeki elbiseleri çıkardı.