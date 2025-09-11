Kremlin: Belarus ile yapacağımız Zapad-2025 tatbikatı kimseyi hedef almıyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Rusya ve Belarus'un yarın ortaklaşa başlatacağı Zapad (Batı)-2025 askeri tatbikatının iki stratejik müttefik ülke arasındaki askeri işbirliğinin devam etmesi amacıyla planlandığını belirten Peskov, "Bunlar planlı tatbikatlar. Kimseyi hedef almıyor. Bir kez daha tekrar ediyorum, tüm bu eylemler herhangi bir üçüncü ülkeye yönelik değil." diye konuştu.

Rus insansız hava araçlarının Ukrayna'ya yönelik saldırı sırasında Polonya hava sahasını ihlal etmesiyle ilgili olarak yeni bir yorumu olmayacağını dile getiren Peskov, Rusya Savunma Bakanlığının Polonya ile gerekirse istişarelerde bulunmayı önerdiğini hatırlattı.

Varşova'nın Rusya ile ilgili açıklamaları konusunda Peskov, "Varşova'dan duyduğumuz açıklamaların söylemine gelince, orada yeni bir şey yok. Bu söylem son zamanlarda neredeyse tüm Avrupa başkentlerinin karakteristik özelliği haline geldi ve devam ettiğini görüyoruz." ifadesini kullandı.

Peskov ayrıca, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yapılacak telefon görüşmesinin tarihi konusunda yeni bir anlaşma olmadığını, böyle bir görüşmenin gerektiğinde hızla kararlaştırılabileceğini söyledi.







