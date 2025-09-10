Rusya'nın Polonya hava sahasını işgal etmesine Trump'tan tepki: İşte başlıyoruz

Rusya, Ukrayna'ya gece boyu İnsansız Hava Araçları (İHA) ile düzenlediği saldırılarla Polonya hava sahasını işgal etti.

Rus İHA'ları, Polonya ve NATO müttefikleri tarafından düşürüldü.

Truth hesabından paylaşımda bulunan Trump, "Rusya’nın Polonya hava sahasını insansız hava araçlarıyla ihlal etmesi de neyin nesi? İşte başlıyoruz!" ifadelerini kullandı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'daki askeri hedeflere dün yoğun saldırılar düzenlendiğini, Polonya'daki tesislerin ise saldırılarda hedef alınmadığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya'nın bazı insansız hava araçlarının (İHA) Polonya'nın hava sahasını ihlal ettiği iddiasına ilişkin değerlendirmede bulunuldu.