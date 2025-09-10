Yeni Şafak
Rusya'nın Polonya hava sahasını işgal etmesine Trump'tan tepki: İşte başlıyoruz

Rusya'nın Polonya hava sahasını işgal etmesine Trump'tan tepki: İşte başlıyoruz

18:5810/09/2025, Çarşamba
Trump, Rusya'nın Polonya'nın hava sahasını işgaline ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik İHA saldırıları Polonya hava sahasını da ihlal etti. NATO ve Polonya güçleri ise dronları düşürdü. Olaya ilişkin açıklamada bulunan ABD Başkanı Donald Trump, "İşte başlıyoruz." dedi.

Rusya, Ukrayna'ya gece boyu İnsansız Hava Araçları (İHA) ile düzenlediği saldırılarla Polonya hava sahasını işgal etti.

Rus İHA'ları, Polonya ve NATO müttefikleri tarafından düşürüldü.

Rusya'nın hava sahası işgaline ilişkin ABD Başkanı Donald Trump açıklamada bulundu.

Truth hesabından paylaşımda bulunan Trump, "Rusya’nın Polonya hava sahasını insansız hava araçlarıyla ihlal etmesi de neyin nesi? İşte başlıyoruz!" ifadelerini kullandı.

"Polonya hedef alınmadı"

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'daki askeri hedeflere dün yoğun saldırılar düzenlendiğini, Polonya'daki tesislerin ise saldırılarda hedef alınmadığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya'nın bazı insansız hava araçlarının (İHA) Polonya'nın hava sahasını ihlal ettiği iddiasına ilişkin değerlendirmede bulunuldu.

Rus ordusunun dün Lviv dahil Ukrayna'nın bazı şehirlerindeki askeri tesislere yönelik yoğun saldırılar düzenlediği belirtilen açıklamada, söz konusu saldırılarda İHA üretim merkezleri de dahil tüm hedeflerin vurulduğu ifade edildi.

Saldırılarda kullanılan ve Polonya sınırını geçtiği iddia edilen İHA'ların azami 700 kilometre uçuş menziline sahip olduğu belirtilen açıklamada, "Ukrayna'daki tesislere yönelik yoğun saldırılar kapsamında Polonya topraklarındaki tesisler hedef alınmamıştır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Rusya'nın olaya ilişkin Polonya tarafıyla istişarelerde bulunmaya hazır olduğu bildirildi.



