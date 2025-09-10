Polonya hava sahasında Rus İHA alarmı: NATO devreye girdi

Polonya Silahlı Kuvvetleri, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları sırasında “drone türü cisimlerin” ülke hava sahasına girdiğini açıkladı. Operasyon Komutanlığı, bu cisimlerin tespit edilip etkisiz hale getirilmesi için askeri harekât başlatıldığını duyurdu.





Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, Polonya uçaklarının “düşmanca hedeflere karşı silah kullandığını” belirtirken, NATO komutanlığıyla da sürekli temas halinde olduklarını söyledi.





ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), başkent Varşova’daki Chopin Havalimanı dâhil dört havalimanının geçici olarak kapatıldığını bildirdi. Bunlar arasında, Ukrayna’ya yolcu ve silah transferinde önemli rol oynayan Rzeszow–Jasionka Havalimanı da yer aldı.





“Putin NATO’yu test ediyor”

ABD’de Demokrat Senatör Dick Durbin, Rusya’nın NATO hava sahasına tekrarlanan İHA ihlallerinin, “Vladimir Putin’in ittifakın kararlılığını sınadığı” anlamına geldiğini söyledi. Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi Joe Wilson ise Rusya’nın “NATO müttefiki Polonya’ya saldırdığını” belirterek bunu “savaş ilanı” olarak nitelendirdi.





Wilson, ABD Başkanı Donald Trump’a Rusya’ya karşı “savaş makinesini iflasa sürükleyecek yaptırımlar” çağrısında bulundu.





Yüksek alarm durumuna geçildi

Polonya, 2022’de Ukrayna’ya ait bir füzenin sınır köyüne düşmesi sonucu iki kişinin hayatını kaybetmesinin ardından hava sahası ihlalleri konusunda yüksek alarm seviyesini koruyor. Ancak ilk kez Polonya ve müttefik savunma sistemleri doğrudan İHA imhası için devreye girdi.



