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Dünya

Kremlin'den Ermenistan'a 'Karabağ' uyarısı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Karabağ'daki gelişmelere yönelik bazı "üçüncü taraf ülkelerin" arabuluculuk girişimlerine tepki göstererek, "Arabuluculuk kapasitesi olmayan üçüncü tarafların, Kafkasya'daki varlıklarını sağlamaya yönelik boş girişimlerinden kaçınmak çok önemlidir." dedi.

16:31 . 25/09/2023 Pazartesi
AA
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov

Kremlin Sözcüsü
Dmitriy Peskov
, başkent Moskova'da, Karabağ'daki son gelişmelere ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Nahçıvan'da gerçekleştirdikleri görüşmeyi değerlendiren Peskov,
"Her zaman, Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın Türkiye Cumhurbaşkanı da dahil olmak üzere yaptığı tüm görüşmelerin, bölge güvenliğine ve Karabağ'da hayatın normalleşmesine katkı sağlamasını temenni ediyoruz." d
iye konuştu.

Peskov, Türkiye ile Azerbaycan'ın yakın ilişkilere sahip egemen iki devlet olduğunu belirterek, "Rusya da Ankara ve Bakü'yle yakın ilişkilere sahip bir ülkedir." ifadesini kullandı.

Karabağ'a yönelik bazı "üçüncü taraf ülkelerin" arabuluculuk girişimlerini eleştiren Peskov, "Önemli olan durumu çözüme kavuşturmak. Arabuluculuk kapasitesi olmayan üçüncü tarafların, Kafkasya'daki varlıklarını sağlamaya yönelik boş girişimlerinden kaçınmak çok önemlidir." dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 5 Ekim'de İspanya'nın Granada kentinde bir araya gelecek. Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi kapsamındaki görüşmeye Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel de katılacak.




#Azerbaycan
#Ermenistan
#Karabağ
#Rusya
#Dmitriy Peskov
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