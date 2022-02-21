Kremlin'den Putin-Biden görüşmesi hakkında açıklama: Her an karar alabilirler

Kremlin tarafından yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD'li mevkidaşı Joe Biden arasında Ukrayna konusunda bir zirve için somut bir planın bulunmadığı açıklandı.

Ancak, Kremlin iki lider arasında her zaman telefon ile ya da yüz yüze bir görüşmenin ayarlanabileceğini duyurdu.

PESKOV: PUTİN BUGÜN GÜVENLİK KONSEYİ'NE HİTAP EDECEK

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov gazetecilere verdiği demeçte, Ukrayna konusunda gerginliğin arttığını ve Donbas'taki gelişmelere ilişkin endişelerin sürdüğünü, ancak diplomatik temasların aktif olduğunu söyledi. "Ukraynalı yetkililerin yakalancağı ve ödürüleceği iddiaları tamamen yalan" diyen Peskov, ayrıca, Putin'in bugün Rusya'nın güvenlik konseyine hitap edeceğini açıkladı.

FOTOĞRAF 27 Rusya ile Ukrayna arasındaki tansiyon tırmanırken, Amerikan istihbaratı medyaya ilginç bir iddia sızdırdı. Washington Post gazetesi ile CNN televizyonunun ABD'li yetkililere dayandırdığı haberlerinde, Putin'in Ukrayna saldırının başlatılmasına ilişkin emrinin ordu komutanlarına gittiğine dair Amerikan istihbaratının elinde bilgi olduğu iddia edildi. Haberlerde bu bilginin Washington'a geçen hafta geldiği ve ABD Başkanı Joe Biden ile Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın istihbarat bilgisine dayanarak, Putin'in Ukrayna'yı işgal edeceğine karar verdiği şeklinde açıklama yaptığı ileri sürüldü. Bu bilginin tamamen yanıltma amacıyla da Rusya tarafından dolaşıma sokulmuş olabileceği de tartışılıyor. Biden cuma günü yaptığı açıklamada, Putin'in Ukrayna'yı işgal etmeye karar verdiğine ikna olduğunu ve Rus ordusunun Kiev'i işgal edebileceğini ifade etmişti. Blinken ise Pazar günü CNN televizyonuna bağlanarak, Rusya'nın bölgedeki faaliyetlerini gerçek bir işgal sürecinin başlangıcı olarak yorumlamıştı. Öte yandan Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Moskova'nın Ukrayna'ya yönelik bir işgal eyleminin olmaması durumunda, Rusya Devlet Başkanı Putin'le buluşmayı prensipte kabul ettiğini açıkladı. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Ukrayna krizi sürerken diplomatik sürece dair yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamasında, Ukrayna'ya yönelik bir işgal eyleminin yaşanmaması için ABD'nin tüm diplomatik süreçleri kullanacağına işaret eden Psaki, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'un bu hafta içi Avrupa'da buluşmasının planlandığını hatırlattı. Psaki, \"(Ukrayna'ya yönelik) Herhangi bir işgalin olmaması durumunda Başkan Biden, Devlet Başkanı Putin'le buluşmayı prensipte kabul etti.\" ifadesini kullandı. Beyaz Saray Sözcüsü, krizin diplomatik çözümüne her zaman hazır olduklarını, ancak Rusya'nın işgal yönünde adım atması durumunda ise hızlı ve ağır yaptırımlar getireceklerini sözlerine ekledi. Psaki ayrıca, Moskova'nın halen kapsamlı bir saldırı için hazırlıklarını sürdürdüğünü de ifade etti. Biden ABD yerel saatiyle pazar günü Beyaz Saray'da Ulusal Güvenlik Konseyini toplamış ve güvenlik kurmaylarıyla krizin gidişatını değerlendirmişti. Rusya ve Ukrayna arasında savaşa ramak kala, Belarus'tan tansiyonu yükseltecek bir açıklama daha geldi. Belarus Savunma Bakanı Viktor Khrenin bir açıklama yaptı… Yapılan açıklamada dün sona ermesi beklenen Belarus ile Rusya’nın ortak askeri tatbikatının uzatıldığı belirtildi. Belarus’un önde gelen isimlerinden olan Khrenin, “Sınırda yaşanan askeri hareketliliğe bağlı olarak bu kararı aldık” dedi. Belaruslu yetkililerin açıklamalarıyla eş zamanlı olarak Rusya’nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Yardımcısı Polyanskiy de bir açıklama yaptı… Polyanskiy, “Kimse Rusya’nın ne zaman ve nerede askeri tatbikat yapacağını söyleyemez” dedi. Kremlin’den de zehir zemberek bir açıklama geldi… Kremlin, Batı ülkelerinin “savaş” için verdiği tarihleri takip ettiğini ve buna karşılık hamlelerin gelebileceğinin sinyalini verdi. Kremlin tarafından yapılan açıklamada, “Batı’nın Rusya’nın Ukrayna’yı işgali için verdiği tarihler provokatif. Putin, bu açıklamaları yakından takip ediyor. Rusya, Batı’nın ‘savaş’ kelimesini yanına koyması gereken son ülkedir. Donbas’ta gerilim yüksek. En ufak bir provokasyon olayların büyümesine sebep olur” denildi. Belarus ve Rusya’dan gerilimi körükleyen açıklamalar gelirken, Ukrayna tarafından da yeni açıklamalar geldi… Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, diplomasi fırsatının halen mevcut olduğunu söyledi. Fakat buna karşılık Kuleba, “Her senaryoyu düşünmeliyiz” ifadesini kullandı. Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusyanın çatışma bölgesinde dün gece itibarıyla ateşkesi 122 kez ihlal ettiğini duyurdu. Ukrayna Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, 122 ateşkes ihlalinin 108’inin Minsk Anlaşmaları kapsamında yasaklanan silahlarla yapıldığı ifade edildi. Açıklamada, “Düşman, 152 milimetre ve 122 milimetre topçu sistemleri, 120 milimetre ve 82 milimetre havan topları, çeşitli sistemlerin bomba atarları, tank silahları ve büyük kalibreli makineli tüfekler kullandı. Ayrıca, düşman insansız hava araçlarının üç uçuşu kaydedildi” denildi. Belaruslu bakanın gündeme getirdiği sınırdaki askeri hareketlilik ise Ukrayna’nın doğusundaki Donbas’ta yaşanan çatışmalar. 2014’te Rusya’nın Kırım’ı ilhak etmesiyle birlikte bölgede gerilim yükselmişti. Öte yandan bölgede etkisini artıran ve Moskova’nın da desteklediği Rusya yanlısı ayrılıkçı gruplarla Ukrayna ordusu arasında da çatışmalar yaşanıyor. Belarus ile Rusya arasında gerçekleşen tatbikat batı ülkelerinde büyük bir endişe yaratmıştı… Başta Fransa, Almanya, Türkiye ve İngiltere olmak üzere birçok ülke taraflara itidal çağrısı yaparken NATO da Rusya’nın Belarus’ta bulunan 30 bin askeri ile Ukrayna’yı işgal edebileceği uyarısında bulunmuştu. Moskova yönetimi ise NATO’nun bu iddiasının gerçeği yansıtmadığını söylemişti. Öte yandan İngiltere Başbakanı Boris Johnson da bu sabah BBC’ye verdiği demeçte, Rusya’nın İkinci Dünya Savaşı’ndan beri Avrupa’nın gördüğü en büyük savaşa davetiye çıkardığını iddia etmişti. Johnson, Avrupa’nın 1945’ten beri bu ölçekte bir savaş yaşamadığını dile getirmişti.<br><br>Bölgede bu gelişmeler yaşanırken, Donbas bölgesindeki Donetsk şehrinde de Reuters’a konuşan kaynaklar ve görgü tanıkları, patlama seslerinin duyulduğunu aktarmıştı. İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, \"Rusya ile Ukrayna arasında savaş çıkarsa ABD'nin yanında olacağız.\" dedi. Lapid, Rusya'ya uygulanacak yaptırımlara İsrail'in de katılması ihtimaline ilişkin \"Rusya ile güvenlik koordinasyonu ve iyi ilişkileri korumaya arzuluyuz ancak bu konuyu değerlendirmemiz gerekiyor.\" şeklinde konuştu.<br><br>İsrail hükümetinin Rusya ve Ukrayna'daki Yahudi nüfusunu önemsediğine dikkati çeken Lapid, bu değerlendirmenin öneminin İsrail karar mekanizmasında olduğunu vurguladı.<br><br>\"Durumumuz bir dereceye kadar Baltık ülkelerine benziyor.\" diyen Lapid, Rusya'nın Suriye'deki varlığı ve çıkarlarına işaret ederek,\"Bizim tüm amaç ve gayeler için Rusya ile sınırlarımız ve Suriye ile sınırlarımız var.\" ifadelerini kullandı. Rusya ile Ukrayna hızla savaşa sürükleniyor: 'Putin saldırı emrini verdi' iddiası Rusya-Ukrayna gerilimi peş peşe gelen saldırı haberleri sonrası hızla tırmanışa geçerken sürpriz bir iddia ortaya atıldı. ABD istihbaratının elinde, Rusya Başkanı Vladimir Putin'in Rus ordusu komutanlarına Ukrayna'ya saldırı emrini verdiğine dair bilgi olduğu öne sürüldü. Öte yandan Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Moskova'nın Ukrayna'ya yönelik bir işgal eyleminin olmaması durumunda, Rusya Devlet Başkanı Putin'le buluşmayı prensipte kabul ettiğini açıkladı. BiP'te paylaş

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DÜNYA Biden ve Putin 'Ukrayna' konulu zirve için prensipte anlaştı

FOTOĞRAF 29 ABD ve NATO’nun kendilerine verilen yanıttan memnun olmadıklarını her platformda duyuran Rusya, güvenlik garantileri taslağı konusunda cevap mektubu yayınladı. Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan 11 sayfalık mektupta, Ukrayna’nın NATO’ya dahil edilmesi durumunda Rusya ile NATO’nun karşı karşıya gelebileceği ifade edilerek, \"Ukrayna NATO’ya kabul edilirse, Kiev’deki rejimin Kırım’ı güç yoluyla geri alma girişiminde bulunarak Kuzey Atlantik Antlaşması’nın 5. maddesi uyarınca ABD ve müttefiklerini Rusya’yla direkt silahlı çatışmaya çekmesi yönünde gerçek bir tehdit ortaya çıkar\" denildi. Rusya’nın ABD’nin kendilerine yeterli cevabı vermediği savunulan mektupta, \"Bunlar, NATO’nun daha fazla genişlemesinin reddedilmesi, ’Ukrayna ve Gürcistan’ın NATO üyesi olacağı’ belirtilen ’Bükreş Formülünün’ geri çekilmesi ve herhangi bir askeri faaliyet yürütmek için altyapılarının kullanımı ve saldırı nitelikli olanlar dahil askeri kabiliyetlerin ve NATO altyapısının Rusya-NATO Kurucu Senedi’nin imzalandığı 1997 yılındaki durumuna geri dönüşü dahil olmak üzere daha önce SSCB’de yer alan ve İttifak üyesi olmayan devletlerin topraklarında askeri üsler kurulmasının reddedilmesidir” denildi. Bu hükümlerin Rusya için ilkesel öneme sahip olduğu aktarılan mektupta, “Rus tekliflerinin bir paket niteliği taşıdığı göz ardı edildi, bilhassa ’uygun’ konular seçildi, bunlar ABD ve müttefikleri için avantajlar oluşturacak yönünde büküldü. ABD’li yetkililerin retoriği gibi, bu yaklaşım da Washington’un gerçekten Avrupa’nın güvenlik durumunu düzeltmeye kararlı olduğuna dair meşru şüpheleri pekiştiriyor” denildi. Rusya sınırlarına yakın yerlerde artan ABD ve NATO askeri faaliyetleri endişe verici olduğu vurgulanan mektupta, “Bizim kırmızı çizgilerimiz ve temel güvenlik çıkarlarımız ile Rusya’nın onları koruma konusundaki egemen hakkı göz ardı edilmeye devam ediyor. Rusya topraklarındaki belirli bölgelerden askerlerin çekilmesine yönelik nihai talepler ve buna daha sert yaptırım tehditleri kabul edilemez ve gerçek mutabakatlara varma umutlarını baltalıyor” denildi. Mektupta, “ABD ve müttefikleri tarafından güvenliğimizin sağlanmasıyla ilgili kesin, yasal olarak bağlayıcı garantiler sunulması konusunda anlaşma yapmaya ABD tarafının hazır olmaması nedeniyle Rusya, askeri-teknik önlemlerin uygulanması da dahil karşılık vermek zorunda kalacaktır\" ifadeleri kullanıldı. 2014 yılında Kırım’ı ilhak ettikten sonra gerilimi tırmandıran ve Ukrayna’daki Moskova yanlısı ayrılıkçı grupları destekleyen Rusya ile Ukrayna arasındaki gergin bekleyiş devam ediyor… Taraflar konuyla ilgili birbirleriyle çelişen açıklamalar yaparken, savaş çıkaracak ifadeler de gelmeye devam ediyor… Son günlerde Rusya’nın “Tatbikat bitince Ukrayna sınırındaki askerlerimiz bölgeden ayrılacak” açıklamalarına ABD’den çok sert bir açıklama geldi. Dün başta NATO ve AB ülkeleri olmak üzere birçok ülke Rus askerlerinin bölgeden ayrıldığına dair bir işaret olmadığını açıklarken dün gece ABD’den çok daha net bir iddia geldi. ABD’den ismini açıklamayan üst düzey bir yetkili Associated Press haber ajansına konuştu. Güvenlik gerekçesiyle kimliğini açığa çıkarmayan yetkili, Rusya’nın askerlerini çekmek bir yana Ukrayna sınırına daha çok asker yığdığını öne sürdü. Yetkili, “Rusya, Ukrayna sınırına 7 bin ek asker göndererek sayıyı artırdı” dedi. Moskova yönetimi bu konuyla ilgili bir açıklama yapmazken, sabah saatlerinde Ukrayna’nın doğusundaki Rus yanlısı ayrılıkçı gruplar Ukrayna ordusunun kendilerine saldırdığını duyurdu. Hafta başında Rus parlamentosunda resmi olarak tanınması için oylama yapılan ayrılıkçı gruplardan “Luhansk Halk Cumhuriyeti” Ukrayna ordusunun havan toplu, makineli tüfekli ve bomba atar ile saldırı gerçekleştirdiğini iddia etti. Rus haber ajansı Interfax’a konuşan grup, “Ukrayna ordusu, ateşkesi ihlal etti ve ağır silahlarla saldırdı” açıklamasını yaptı. Konuyla ilgili Kiev’den bir açıklama gelmedi. Rusya Ukrayna'ya saldırı planı olmadığı konusunda ısrarlı. Ancak Rusya 2014'te Ukrayna'yı işgal ettiği ve topraklarını ele geçirdiği için tehdit ciddiye alınıyor. Ukrayna sınırı yakınlarına 100 binden fazla Rus askeri konuşlandırıldı ve 30 bini aşkın askeri de Ukrayna ile 1.084 km. sınırı olan Belarus'ta tatbikat yapıyor. ABD Başkanı Joe Biden, toplam sayılarının 150.000 olduğunu söylüyor. Rusya Savunma Bakanlığı, muharebe tatbikatlarını tamamladıktan sonra bazı birimlerini karargâhlarına geri göndereceğini ancak büyük tatbikatların hala devam ettiğini söyledi. Belarus tatbikatlarının 20 Şubat'ta sona ermesi planlanıyor. ABD, Rus işgalinin hala çok gerçek bir tehdit olduğuna inanıyor, ancak Vladimir Putin'in böyle bir kararı olup olmadığı bilinmiyor. Birçok Batılı hükümet, tehdit nedeniyle vatandaşlarını Ukrayna'dan ayrılmaya çağırdı ve Biden'ın en üst düzey askeri yetkilisi General Mark Milley, Rus kuvvetlerinin önemli miktarda zayiata yol açacak büyüklükte olduğu uyarısında bulundu. Ukrayna Devlet Başkanı, Batı'ya \"panik\" yaymama çağrısında bulundu. Fransa, Putin'in asıl amacının daha iyi bir güvenlik anlaşması elde etmek olduğuna inanıyor; Almanya Başbakanı ise Putin ile görüşmek üzere Moskova'ya gitti. Putin, Rusya'nın savaş istemediğinde ve \"müzakerelere gitmeye hazır\" olduğunda ısrar ediyor; ancak Batı'nın saldırgan yaklaşımı olarak nitelediği durum devam ederse \"uygun misilleme askeri-teknik önlemleri\" almakla tehdit ediyor. Politico ise saldırı için yeni bir tarih verdi. Konunun uzmanları ile görüşen gazete Rusya’nın Ukrayna’yı ‘işgale’ 20 Şubat’ta başlayabileceğini duyurdu. Rusya-Belarus tatbikatının 20 Şubat’ta biteceğinin altını çizen Politico, bu tarihten sonraki dönemin önemli olduğunu ve Rusya'nın atacağı adımların gerçek niyetini gözler önüne sereceğini öne sürdü.<br><br> İngiltere Savunma Bakanlığı ise Rusya’nın Ukrayna’yı muhtemel işgal planını yayınladı. Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, alınan son istihbarat raporlarının ardından Rusya’nın Ukrayna'yı \"başka bir uyarıda bulunmadan\" işgal edebileceğini belirterek, \"Rusya, tatbikatların tamamlanmasının ardından bazı birliklerin üslere döneceğini iddia etti. Rus güçlerinin, Ukrayna sınır bölgelerinden çekildiğine dair hiçbir kanıt görmedik. Rusya, daha fazla uyarı yapmadan işgali gerçekleştirebilecek önemli bir askeri varlığı elinde tutuyor\" dedi. Savunma Bakanlığı, “Başkan Putin'in muhtemel işgal ekseni gösterilmektedir” başlığıyla 2 aşamalı muhtemel işgal planına ait paylaştığı haritada, birinci aşamada Rusya'nın Belarus sınırı boyunca iki noktadan ve Rusya’nın batı sınırından bir noktadan Kiev'e doğru kara harekatı gerçekleştirebileceğini belirtti. Haritada ayrıca, iki noktadan Dnipro'ya, Kırım'dan Mariupol'a ve Rusya sınırından Luhansk yönüne doğru potansiyel birinci aşama yer hareketlerine yer verildi.<br><br>İkinci aşamada ise, Kırım'dan Mykolaiv'e ve Dnipro'dan Vinnytsya'ya doğru potansiyel ikinci aşama yer hareketleri yer aldı. Savaş için yeni tarih verdiler: İşte Rusya'nın Ukrayna'yı muhtemel işgal planı Güvenlik garantileri taslağı konusunda ABD ve NATO'ya cevap mektubu yayınlayan Rusya, Ukrayna'nın NATO'ya kabul edilmesi durumunda Ukrayna'nın güç kullanarak Kırım'ı geri almak isteyeceği ve bunun da Rusya ve ABD müttefikleriyle silahlı çatışmaya neden olabileceğini bildirdi. Amerikan Politico gazetesi ise saldırı için yeni bir tarih verdi. Konunun uzmanları ile görüşen gazete Rusya'nın Ukrayna'yı 'işgale' 20 Şubat'ta başlayabileceğini duyurdu. İngiltere Savunma Bakanlığı da Rusya'nın Ukrayna'yı muhtemel işgal planını yayınladı. BiP'te paylaş

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