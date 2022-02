Kremlin'den Putin-Biden görüşmesi hakkında açıklama: Her an karar alabilirler Rusya Ukrayna krizi ile ilgili gelişmeler gelmeye devam ediyor. Son olarak Fransız lideri Emmanuel Macron'un dün yaptığı zirve açıklamasının ardından sessizliğini koruyan Kremlin'den de bir açıklama geldi. Yetkililer, "Rusya Devlet Başkanı Putin ve ABD Başkanı Biden Ukrayna konusunda görüşmek için her an karar alabilirler" ifadeleri kullanıldı.

