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Dünya Kudüs Şurasından İsrail zulmüne karşı çağrı Mescid-i Aksaya yapılan saldırı milli güvenlik meselesidir
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Kudüs Şurası'ndan İsrail zulmüne karşı çağrı: Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırı milli güvenlik meselesidir

İşgalci İsrail'in Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirdiği alçak saldırıya ilişkin Kudüs Şurası, ortak dayanışma çağrısı yaptı. "İnananların yeryüzünde üç haremi olan Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevî ve Mescid-i Aksa'yı korumak Müslümanların sorumluluğudur" denilen açıklamada, Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırının milli güvenlik meselesi olarak kabul edilmesi ve TBMM'den Filistin halkının yanında olduğunu güçlü bir şekilde dünyaya göstermesi istendi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kudüs Şurasından İsrail zulmüne karşı çağrı: Mescid-i Aksaya yapılan saldırı milli güvenlik meselesidir
Mescid-i Aksa

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’da, fanatik Yahudilerin baskınını önlemek için nöbet tutan Filistinlilere sabah saatlerinde bir saldırı daha düzenlemişti.

Alçak saldırıya ilişkin Kudüs Şurası tarafından dayanışma çağrısı yapıldı. Yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"SALDIRI TÜM MÜSLÜMANLARA YAPILMIŞTIR"

İnananların yeryüzünde üç haremi olan Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevî ve Mescid-i Aksa onların kutsal emanetidir. Buraların dokunulmazlığını, ismetini ve izzetini korumak Müslümanların ortak ahlaki ve hukuki sorumluluğudur. Haremlere yapılan herhangi bir saldırı bütün Müslümanlara yapılmış bir eylemdir.

"HAREMİN İSMETİNE LEKE SÜRDÜRÜLMEMELİDİR"

Bu itibarla işgalci siyonist güçlerin kutlu Ramazan ayında haremimize ve orada ibadet eden kardeşlerimize karşı gerçekleştirdikleri vandalca saldırı bütün İslam milletlerini hedef alan bir saldırıdır. Horlanan bizim izzetimiz, aşağılanan bizim dinimiz, akan bizim kanımızdır. Tüm unsurlarıyla ve imkanlarıyla ümmet buna karşı aynı sertlikte karşı koymalı, asla zaaf göstermemeli ve hareminin ismetine leke sürdürmemelidir.

"ATILMAYAN ADIMLAR SİYONİSTLERİ CESARETLENDİRECEKTİR"

Unutmayalım ki, bundan önce de defalarca siyonist işgal Mescid-i Aksa'ya saldırma cüretinde bulunmuştu. Dolayısıyla bugün atılmayan her ciddi adım siyonistleri yarın için daha çok cesaretlendirme ve vandallıklarını ödüllendirme anlamına gelecektir.

"CİDDİ YAPTIRIMLAR UYGULANMALIDIR"

Asil milletimiz, Kudüsle ilgili her olayda haklı tepkisini meşru yollardan göstermektedir. Artık hükümetimizden beklentimiz kınama beyanları ötesine geçip İsrail'e ciddi yaptırımlar uygulamasıdır. Sözün bittiği bir noktada yapılması gereken vandalların anlayacağı dilden, milli duruşa yakışan bir kararlılık ve eylemdir.

"SALDIRILAR MİLLİ GÜVENLİK MESELESİ KABUL EDİLMELİ"

Başta ifade ettiğimiz çerçevede bizim açımızdan Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırı bir milli güvenlik meselesidir. Vatandaşlarımızın kutsal ziyaret yerlerinin güvenliğinin sağlanması ülke sınırlarımız içindeki bir caminin güvenliğinden bağımsız kabul edilemez. Milli savunma konseptimizin bu çerçevede güncellenmesi kaçınılmaz bir zorunluluktur.

"GÜÇLÜ BİR DAYANIŞMA GEREKİYOR"

Kurtuluş destanı ile kazandığımız milletin ve ümmetin bağımsızlık ve birliğinin sembolü olan Türkiye Büyük Millet Meclisimiz bütün siyasi partileriyle yekvücut olarak Filistin halkının yanında olduğunu dünyaya göstermeli, farklılıkları bir kenara bırakarak güçlü bir dayanışma ortaya koymalıdır.

Türkiye’nin 81 ilinden Kudüs’e dayanışma mesajı
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Türkiye’nin 81 ilinden Kudüs’e dayanışma mesajı
İşgalci İsrail'in Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirdiği alçak saldırı sonrası Türkiye'nin 81 ilinden, 7'den 70'e binlerce kişi tarafından #MescidiAksaBaskını etiketi kullanılarak 'Ümmet Sizinle' mesajıyla Kudüs'e Filistinlilere dayanışma mesajları gönderildi.

Filistinli gençten işgalci İsrail askerine: Silahını bırak karşıma çık
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Filistinli gençten işgalci İsrail askerine: Silahını bırak karşıma çık
İşgalci İsrail'in Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirdiği alçak saldırı sonrası bir Filistinli genç, İsrail askerine “Kendine 'erkek' diyorsan silahını bırak ve gel. Kudüslülere meydan okumak kolay mı sanıyorsun? Silahını bırak sana meydan okuyorum. At o silahı korkak! İçeride mahsur kalan çocukları almaya bile izin vermiyorsunuz” sözleriyle tepki gösterdi.

İşgalci İsrail polisi Mescid-i Aksa'da AA kameramanına saldırdı
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İşgalci İsrail polisi Mescid-i Aksa'da AA kameramanına saldırdı
İşgalci İsrail polisi, Mescid-i Aksa'daki olayları takip eden Anadolu Ajansı (AA) kameramanı Fayiz Ebu Rumeyle'ye saldırarak darbetti, AA foto muhabiri Mustafa el-Haruf'u da plastik mermiyle yaraladı.

İsrail askerlerini çıplak elleri ile püskürten Filistinlilerden Mescid-i Aksa'da şükür secdesi
OYNAT 00:21
İsrail askerlerini çıplak elleri ile püskürten Filistinlilerden Mescid-i Aksa'da şükür secdesi
Filistinli Müslümanlar işgalci İsrail'in Mescid-i Aksa'ya düzenlediği terör saldırısına karşı direnmeye devam ediyor. İşgalci güçleri çıplak ellerle püskürten Filistinliler Mescid-i Aksa'nın avlusunda şükür secdesi yaptı.

İşgalciler yaktı yıktı, Filistinli küçük çocuk temizledi
OYNAT 00:59
İşgalciler yaktı yıktı, Filistinli küçük çocuk temizledi
İşgalci İsrail Mescid-i Aksa'ya saldırdı. Filistinli küçük çocuğun, Mescid-i Aksa'da işgalci kuvvetlerin saldırısından sonra geride bıraktıklarını temizlediği anlar kamera böyle yansıdı.

İsrail askerlerinin ofisini kuşattığı Kisvani: Gel al onları katliam olmasın
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İsrail askerlerinin ofisini kuşattığı Kisvani: Gel al onları katliam olmasın
İsrail askerleri ve fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledikleri esnada, Harem-i Şerif'in minaresinden İslam dünyasına seslenerek 'Selahaddin nerede' dite feryat eden Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer El-Kisvani ile yanındaki vakıf çalışanları işgalci güçler tarafından camiden zorla çıkarıldı. Eli silahlı askerlerin kapısına dayandığı Kisvani bu esnada telefonda konuştuğu muhatabına, saldırı esnasında bir kadının ofisine sığındığını ve İsrail askerlerinin peşinde geldiğini belirterek şunları söylüyor: 'Bana kapıyı kapatmanın yasak olduğunu söylediler. Gel al onları da katliam olmasın. Çünkü 20'den fazla kişi yaralandı. Gitmek istiyorum. Gidersek bizi vururlar.'

Filistin halkı Kudüs'e doğru yürüyüşe geçti
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