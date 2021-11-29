Kudüs'te Hazreti Muhammed’e hakaret eden Yahudi yerleşimci cinsel tacizden gözaltına alındı

Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre, İsrail polisinin geçen hafta 25 yaşındaki Flavani’yi zor durumdaki gençleri istismar ettiği ve cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle gözaltına aldığı belirtildi.

Haberde, Flavani’nin özellikle kurbanlarını sinagog ve dini ayinler başta olmak üzere kalabalık yerlerde seçtiği belirtilerek, polisin gelen bazı şikayetler üzerine harekete geçtiği kaydedildi.

Flavani’nin dün mahkemeye çıkarıldığı ve gözaltı süresinin psikiyatrik muayene için uzatıldığına dikkat çekilen haberde, polisin Flavani tarafından kendilerine zarar verilen gençleri en yakın karakola giderek hakkında suç duyurusunda bulunmaya çağırdığı ifade edildi.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Haberde, Flavani’nin gözaltında tutulmaya devam ettiğine vurgu yapılarak, aşırı sağcı Yahudi’nin kendisine yöneltilen suçlamaları inkar ettiği kaydedildi.

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Başını David Flavani’nin çektiği aşırı sağcı Yahudiler, 15 Haziran’da İsrail polisinin korumasında Şam Kapısı’nda "bayrak yürüyüşü" düzenlemiş, yürüyüş sırasında Hazreti Muhammed’e ağır hakaretler etmişlerdi.

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