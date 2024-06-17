Kurban kesilemiyor yardım gelmiyor: Gazze'nin kuzeyi aç

İsrail’in Ekim ayından itibaren en yoğun saldırılarını gerçekleştirerek neredeyse yaşanmaz hale getirdiği Gazze’nin kuzeyinde bulunan Yılmaz, 750 bin kişinin yaşadığı bölgede açlık, susuzluk ve salgın hastalıkların had safhada olduğunu söyledi. “Kurban Bayramı var ama burada kesilen kurban sayısı yok denecek kadar az” diyen Yılmaz, “Buraya insani yardım çok az ulaşıyor. Elektrik ve mazot olmadığı için abluka altında kimse kurban kesemiyor” ifadelerini kullandı.

BEBEKLER İÇİN MAMA YOK

Hijyen şartlarının da sıcak hava ve temiz su kıtlığı nedeniyle çok kötü olduğunu vurgulayan Yılmaz, “Yetersiz beslenmeden dolayı hasta sayısı çok. Özellikle bebek ve çocuklar için süt ve mama yok. Temel gıda maddeleri, sebze ve meyve de yok. İçeri çok zor şartlarda ve yetersiz miktarda giren yardımla sadece un ve konserveden oluşuyor” dedi.

SICAKTAN KORUYAMIYORUZ

Elektrik ve mazot olmadığı için gıda ve ilaçları da koruyamadıklarını aktaran Eşref Yılmaz, “Kurban Bayramı’na girdik ama Gazze halkı 8 aydır saldırı ve katliam altında. Burada kurbanlar ve insani yardımlar yok denecek kadar az. Elektrik olmadığı ve abluka olduğu için kimse kurban kesemiyor. İsrail insanları evlerindeyken bulundukları her yerde uyarı vermeden vuruyor” şeklinde konuştu.

BAYRAMI BÖYLE GEÇİRMEK İSTEMİYORUZ

Yılmaz, tüm Gazze halkının dünyadan tek bir beklentisinin bulunduğunu, bunun da İsrail’i durdurmak olduğunu dile getirdi. Bir an önce ateşkes sağlanması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, açlık nedeniyle ölümler yaşanabileceği uyarısında bulunarak, “Bizler de bayramlarımızı saldırı altında geçirmek istemiyoruz. Bu artık bitmeli” diye konuştu.







