Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Kuzey Kore lideri Kim’den Putin’e 'koşulsuz destek' mesajı

Kuzey Kore lideri Kim’den Putin’e 'koşulsuz destek' mesajı

12:069/01/2026, Cuma
G: 9/01/2026, Cuma
AA
Sonraki haber
Kim Jong-un-Putin
Kim Jong-un-Putin

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e gönderdiği mektupta, Moskova-Pyongyang ilişkilerinin stratejik önemine vurgu yaparak Putin’in politika ve kararlarını “koşulsuz” destekleyeceğini açıkladı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in politikalarını ve kararlarını koşulsuz biçimde destekleyeceğini bildirdi.

Kuzey Kore resmi haber ajansı Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, Kim, Putin'e gönderdiği yanıt mektubunda, Moskova-Pyongyang ilişkilerinin önemine işaret etti.

Mektupta, Kim, Putin ile arasındaki dostane ilişkileri gurur kaynağı olarak gördüğünü belirterek, iki ülke arasındaki yakın işbirliğinin kapsamlı ortaklık ve stratejik çıkarlar doğrultusunda gelecekte çeşitli alanlarda devam edeceğini vurguladı.

"Politikalarınıza ve kararlarınıza koşulsuz olarak saygı duyacak ve onları destekleyeceğim" ifadesini kullanan Kim, her zaman Rusya'nın yanında olmaya istekli olduğuna ve "bu tercihin sürekli ve kalıcı"
olacağına dikkati çekti.

Moskova-Pyongyang ilişkileri

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova ile Pyongyang arasında Haziran 2024'te imzalanan kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasının, Aralık 2024'te yürürlüğe girdiğini duyurmuştu.

Bu anlaşmanın, taraflardan birine saldırı halinde karşılıklı askeri yardımlaşmayı öngördüğü, Kuzeydoğu Asya ve Asya-Pasifik bölgelerinde bölünmez güvenlik sistemi ile çok kutuplu dünya düzeninin inşasına katkıda bulunacağı belirtilmişti.

Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi (NIS), Rusya-Ukrayna Savaşı'na gönderilen Kuzey Kore askerlerinden yaklaşık 2 bininin çatışmalarda öldüğünün tahmin edildiğini ileri sürmüştü.



#Kim Jong-un
#Rusya
#Moskova
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Trafik Cezası Nasıl Öğrenilir? Araç Plakasına Yazılan ve Ehliyete Yazılan Trafik Para Cezası Borcu Sorgulama ve Ödeme