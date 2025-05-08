La Quinta by Wyndham Batum’da kapılarını açtı

Geçtiğimiz yıllarda Amerika kıtaları dışına ilk kez Türkiye’den açılan La Quinta by Wyndham markası, EMEA bölgesinde büyümeye devam ediyor. Wyndham Hotels & Resorts, markayı La Quinta® by Wyndham Batumi’nin açılışıyla şimdi de Gürcistan pazarıyla buluşturdu. Mülkiyeti Gürcistan merkezli ELT Group’a ait olan otelin yönetimini Antalya merkezli River Rock Hotels & Resorts şirketi üstleniyor.





2024 yılında yurt dışından 7.4 milyon ziyaretçi ağırlayan Gürcistan’da turizm sektörü gelişmeye devam ediyor ve Batum da canlı şehir merkezi ve güzel Karadeniz kıyılarıyla ülkenin en gözde destinasyonları arasında yer alıyor. La Quinta by Wyndham Batumi, hem iş hem de tatil amaçlı seyahat edenler için kalite, konfor ve güvenilirliği bir araya getiren seçkin bir seçenek sunma hedefiyle yola çıkıyor.





Wyndham Hotels & Resorts EMEA Başkanı Dimitris Manikis, "Wyndham, otelde konaklayarak seyahat etmeyi herkes için erişilebilir kılmak gibi temel bir misyona sahip. Bu da seyahat edenler nereleri ziyaret ediyorsa oralarda büyümemiz anlamına geliyor. Gürcistan bölgedeki önemi gittikçe artan bir destinasyon haline geldi ve ülkenin turizmi her yıl daha da çok gelişme kaydediyor. La Quinta by Wyndham markamızı Gürcistan ile buluşturarak bu dinamik pazardaki varlığımızı güçlendiriyoruz. Gürcistan’da uzun vadede çok önemli bir potansiyel görüyoruz ve EMEA genelindeki büyüme stratejimizin bir parçası olarak bu ülkedeki varlığımızı genişletmeye kararlıyız" dedi.

Batum plajına yalnızca birkaç adım uzaklıkta ve Batum Uluslararası Havalimanı’na 2 kilometre mesafede bulunan La Quinta by Wyndham Batumi, misafirlerin bölgeyi kolayca keşfedebilmesini sağlıyor. Misafirlerin birkaç dakika içinde ulaşabileceği, gezilip görülmesi gereken yerler arasında Ali ve Nino Heykeli, Mucize Parkı, Piazza Meydanı, Dans Eden Fıskiyeler ve Colonnades de yer alıyor.





Mülkiyeti Gürcistan pazarında köklü bir tecrübeye sahip ELT Group’a ait olan ve Antalya merkezli River Rock Hotels & Resorts tarafından yönetilen 98 odalı La Quinta by Wyndham Batumi, king yataklı ve 2 tek kişilik yataklı odalardan süitlere kadar çeşitli konaklama seçenekleri sunuyor. Otelde otopark, 7/24 açık fitness merkezi, sauna, buhar odası ve masaj odası da bulunan bir wellness merkezi ve uluslararası mutfaklardan lezzetlerin sunulduğu bir restoran gibi olanaklarla konfor ve kolaylık öne çıkarılıyor. La Quinta by Wyndham Batumi’nin modern iç tasarımında, sakin ve dinlendirici bir atmosfer yaratan sıcak tonlarla birlikte kullanılan renkli dokunuşlar göze çarpıyor.





ELT Group CEO’su ve Genel Müdürü Mamuka Makharadze, "La Quinta by Wyndham Batumi, dünyaca tanınan bir markanın bu bölgenin dinamik pazarıyla buluşması açısından heyecan verici bir dönüm noktasını oluşturuyor ve yurt dışından misafirlere halihazırda bildikleri ve güvendikleri, seçkin bir otel seçeneği sunuyor. Wyndham, teknoloji, misafir deneyimi ve sadakat programı alanlarında rakipsiz konuma sahip ve kendileriyle zengin kültürü, coğrafi çeşitliliği ve gelişen turizm altyapısıyla misafirleri cezbeden, Avrupa’nın önde gelen destinasyonları arasında yerini almaya başlayan Batum pazarına dair ortak bir vizyon paylaşıyoruz" dedi.





İncelikle düşünülmüş olanaklar, samimi hizmet anlayışı ve misafir deneyiminde mükemmeliyeti odak noktası yapan La Quinta by Wyndham markası altında dünya genelinde 900’den fazla otel bulunuyor. ABD’de yaygın bir varlığa sahip olan markanın portföyü Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki otellerle EMEA bölgesinde de büyümeye devam ediyor. Wyndham, ülkedeki yedi oteli ve beş markasıyla Gürcistan pazarının önde gelen uluslararası otel şirketleri arasında yer alıyor.





2020 yılında açılan La Quinta by Wyndham İstanbul Güneşli, Amerika kıtaları dışındaki ilk La Quinta oteli olmuştu. Türkiye'de de büyümeye devam eden marka altındaki diğer oteller arasında şu anda La Quinta by Wyndham Bodrum, La Quinta by Wyndham Giresun, La Quinta by Wyndham Çeşme ve La Quinta By Wyndham İstanbul Kartal bulunuyor.

Wyndham Hotels & Resorts Hakkında

Wyndham Hotels & Resorts (NYSE: WH), altı kıtada ve 95’in üzerinde ülkede bulunan yaklaşık 9 bin 300 oteliyle, franchise tesis sayısı bazında dünyanın franchise veren en büyük otel şirketidir. Wyndham, her ziyaretçiye hitap eden ve 903 bine yakın odanın bulunduğu ağıyla, konaklama sektörünün hem ekonomi, hem de orta segmentinde lider bir konuma sahiptir. Super 8®, Days Inn®, Ramada®, Microtel®, La Quinta®, Baymont®, Wingate®, AmericInn®, ECHO Suites®, Registry Collection Hotels®, Trademark Collection® ve Wyndham®, şirketin portföyünde yer alan 25 otel markasından bazılarıdır. Şirketin ödüllü sadakat programı Wyndham Rewards, yaklaşık 114 milyon kayıtlı üyesinin, puanlarını dünya çapında binlerce otel, resort tatil kulübü ve kiralık tatil evinde kullanmasına olanak sağlamaktadır. Daha fazla bilgi için www.wyndhamhotels.com adresini ziyaret ediniz.





ELT Group Hakkında