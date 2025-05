La Quinta by Wyndham Batum’da kapılarını açtı

Geçtiğimiz yıllarda Amerika kıtaları dışına ilk kez Türkiye’den açılan La Quinta by Wyndham markası, EMEA bölgesinde büyümeye devam ediyor. Wyndham Hotels & Resorts, markayı La Quinta® by Wyndham Batumi’nin açılışıyla şimdi de Gürcistan pazarıyla buluşturdu. Mülkiyeti Gürcistan merkezli ELT Group’a ait olan otelin yönetimini Antalya merkezli River Rock Hotels & Resorts şirketi üstleniyor.

Wyndham Hotels & Resorts EMEA Başkanı Dimitris Manikis, "Wyndham, otelde konaklayarak seyahat etmeyi herkes için erişilebilir kılmak gibi temel bir misyona sahip. Bu da seyahat edenler nereleri ziyaret ediyorsa oralarda büyümemiz anlamına geliyor. Gürcistan bölgedeki önemi gittikçe artan bir destinasyon haline geldi ve ülkenin turizmi her yıl daha da çok gelişme kaydediyor. La Quinta by Wyndham markamızı Gürcistan ile buluşturarak bu dinamik pazardaki varlığımızı güçlendiriyoruz. Gürcistan’da uzun vadede çok önemli bir potansiyel görüyoruz ve EMEA genelindeki büyüme stratejimizin bir parçası olarak bu ülkedeki varlığımızı genişletmeye kararlıyız" dedi.

Mülkiyeti Gürcistan pazarında köklü bir tecrübeye sahip ELT Group’a ait olan ve Antalya merkezli River Rock Hotels & Resorts tarafından yönetilen 98 odalı La Quinta by Wyndham Batumi, king yataklı ve 2 tek kişilik yataklı odalardan süitlere kadar çeşitli konaklama seçenekleri sunuyor. Otelde otopark, 7/24 açık fitness merkezi, sauna, buhar odası ve masaj odası da bulunan bir wellness merkezi ve uluslararası mutfaklardan lezzetlerin sunulduğu bir restoran gibi olanaklarla konfor ve kolaylık öne çıkarılıyor. La Quinta by Wyndham Batumi’nin modern iç tasarımında, sakin ve dinlendirici bir atmosfer yaratan sıcak tonlarla birlikte kullanılan renkli dokunuşlar göze çarpıyor.

2020 yılında açılan La Quinta by Wyndham İstanbul Güneşli, Amerika kıtaları dışındaki ilk La Quinta oteli olmuştu. Türkiye'de de büyümeye devam eden marka altındaki diğer oteller arasında şu anda La Quinta by Wyndham Bodrum, La Quinta by Wyndham Giresun, La Quinta by Wyndham Çeşme ve La Quinta By Wyndham İstanbul Kartal bulunuyor.